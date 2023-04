Tradizioni. Il sindaco Bucci ha incontrato il presidente del Consorzio pro loco Genova

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha incontrato nel suo studio il presidente del Consorzio Pro Loco Genova Enrico Mendace e alcuni membri della Pro loco di Boccadasse. All’incontro presente anche l’assessore al Commercio, alle Pro loco e alle Tradizioni Paola Bordilli. Nell’occasione il sindaco ha ricevuto in dono sia la tessera della pro loco di Boccadasse sia il modellino di una “mezza barca” realizzato in legno. Un piccolo gesto che rinforza la vicinanza e il legame delle pro loco al Comune di Genova. Il sindaco ha apprezzato moltissimo il pensiero e ha ascoltato le richieste e le proposte per il futuro del borgo genovese.