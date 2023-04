Casinò di San Marino: alla scoperta di uno dei più prestigiosi casinò d’Europa

In Europa non ci sono molti casinò che godono dell’apprezzamento riservato al Casinò di San Marino, denominazione popolare per la Giochi del Titano Spa. Per quanto, come vedremo, esso non vanti una storia secolare come quella di altre prestigiose sale da gioco, il Casinò di San Marino è riuscito nel giro di nemmeno vent’anni a diventare uno dei punti di riferimento per i giocatori provenienti dall’Italia (soprattutto di quelli si trovano lontano dal Nord del Paese) e dal resto del continente europee.

La Giochi del Titano S.p.A è una società a partecipazione statale (la Repubblica di San Marino detiene infatti più dei tre quarti delle quote sociali); nasce ufficialmente il 2 maggio del 2007 e si occupa della gestione del gioco d’azzardo e delle scommesse.

L’edificio che ospita il casinò è denominato Palazzo Diamond; si trova nella zona di Rovereta (una frazione appartenente al castello di Serravalle, posta al confine con l’Italia). Il casinò è aperto tutti i giorni; le slot machine sono in funzione a partire dalle 14 fino alle 6 del mattino, mentre i tavoli da gioco osservano un orario diverso, dalle 21 alle 3.

Le varie sale del Casinò di San Marino

Sono davvero molte le sale gestite dal casinò sanmarinese; fra queste si ricordano in particolare la Sala Wengè, la Sala Giochi Americani, la Sala Diamond, la Poker Room e la Sala Romeo.

La Sala Wengè è l’ingresso del casinò; qui i giocatori vengono accolti dal personale della struttura che provvederà all’obbligatoria registrazione degli ospiti; per poter giocare è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e ovviamente aver compiuto la maggiore età (18 anni).

La sala Giochi Americani è stata inaugurata nel 2015; al suo interno è possibile trovare i giochi di seconda generazione fra cui si ricorda in particolare la mitica Fair Roulette, uno dei giochi più apprezzati dai clienti; nota anche come roulette americana, la Fair Roulette è una variante dinamica della roulette francese; in alternativa si può giocare a Black Jack, Mini Punto Banco, Ultimate Poker.

Molto amata è anche la Sala Romeo, sede di grandi emozioni; al suo interno è possibile trovare 240 slot machine, in gran parte di ultima generazione.

Ai più tecnologici, il casinò di San Marino mette a disposizione la bellissima e raffinata Sala Diamond, al cui interno i giocatori possono sbizzarrirsi con una vasta gamma di slot machine e di giochi di ultima generazione.

Chi ama il poker ha invece a disposizione GT Poker, la prima Poker Room del casinò sanmarinese; è stata inaugurata nel 2011 e ha una capienza tale che le permette di ospitare fino a 200 giocatori. Qui è possibile provare l’ebbrezza del Texas Hold’em, una delle più note varianti del gioco del poker.

Qualsiasi sala scegliate per le vostre puntate, ricordate che si deve sempre giocare con responsabilità, che è l’unico modo per divertirsi veramente.

E tra una puntata e l’altra…

Tra una puntata e l’altra potrete poi concedervi una pausa nel prestigioso Lounge Bar, adatto per uno snack veloce, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino.

Un’altra possibilità è invece quella di usufruire del Seven Restaurant, un luogo che può essere scelto anche per trascorrere una rilassante serata in compagnia del proprio partner o dei propri amici. Qui è possibile gustare piatti raffinati e vini prestigiosi.