Lutto a Terni: morta in un incidente Martina Medori operatrice sociale all’azienda ospedaliera Santa Maria

Terni un lutto per la morte di Martina Medori, 23 anni. La giovane vittima era operatrice sociale all’azienda ospedaliera Santa Maria. Martina Medori abitava insieme ai genitori e alla sorella. Martina ha perso la vita lungo la Terni-Rieti, tra la galleria Tescino e lo svincolo Valnerina, nello scontro frontale tra la sua Hyundai i10 e una Jaguar.

Martina Medori è deceduta sul colpo. Ferito l’uomo di 78 anni alla guida della Jaguar. In base alla ricostruzione della dinamica, la Hyundai in direzione Rieti sarebbe finita nella corsia di marcia opposta durante un sorpasso ad un tir quando dall’altro senso di marcia è giunta la Jaguar. L’impatto è stato inevitabile. Il mezzo pesante non si è fermato. Si cerca il camionista.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. I resti delle due auto sottoposti a sequestro per consentire gli accertamenti tecnici. Un testimone oculare ha fornito agli inquirenti una prima ricostruzione. Ha visto il tentativo di sorpasso del camion da parte di Martina Medori. Una manovra che avrebbe portato la ventenne a invadere la carreggiata opposta proprio nel momento in cui transitava la Jaguar.

Le indagini sono coordinate dal pm Elena Neri. “Tutto il personale del Santa Maria di Terni partecipa al dolore che ha colpito la famiglia della giovanissima operatrice socio sanitaria Martina Medori, vittima nell’incidente stradale sulla Terni Rieti”. È il messaggio sulla pagina Facebook dell’azienda ospedaliera ternana.