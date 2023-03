Leo Bonucci andrà in tribuna a Napoli contro l’Inghilterra: nessuno juventino nell’Italia

Dopo 29 anni, la Nazionale italiana è senza juventini. L’unico convocato, Leo Bonucci, andrà in tribuna stasera a Napoli contro l’Inghilterra nella prima gara di qualificazione ai prossimi Europei del 2024. Con l’assenza del capitano si verifica una situazione quasi unica nella storia della maglia azzurra. Che non ci fossero bianconeri tra gli undici titolari non capitava dal 2018, una gara con il Portogallo in Nations League. Per trovare un’occasione in cui mancassero anche in panchina bisogna tornare al match contro l’Estonia del 1994, in trasferta, dopo il Mondiale americano. Vinse l’Italia 2-0 (Panucci e Casiraghi), il ct era Sacchi, la Juve veniva da anni bui ma stava nascendo la squadra che con Lippi sarebbe arrivata poi a vincere la Champions League nel 1996, quella di Vialli, Ravanelli, Del Piero, Di Livio, Torricelli, Conte, Ferrara, Peruzzi.

L’Italia senza juventini che affronterà l’Inghilterra deriva da circostanze: Bonucci non è al top; Locatelli è stato al momento rimandato dal ct Mancini; Chiesa si è fatto male pochi giorni prima delle convocazioni, Fagioli e Miretti non sono ancora entrati nel giro.

La Juve, che da due stagioni non vince lo scudetto e si avvia al terzo anno di fila lontano dal primo posto, fatica ad esprimere calciatori adatti a rappresentarla in quella che è sempre stata la sua seconda casa. Mister Mancini ha vinto l’Europeo 2021 con Bonucci-Chiellini dietro, Chiesa davanti, Bernardeschi in panchina, quattro juventini. Erano cinque nell’Italia campione del mondo del 2006: Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi, Del Piero; sei nel 1982 quando c’erano Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli, Rossi.