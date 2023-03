La Kroton nuoto seconda nella classifica generale a squadre con 39 medaglie d’oro, 39 d’argento, 27 di bronzo

Ben 39 medaglie d’oro, 39 d’argento e 27 di bronzo. Risultati che sono valsi il secondo posto nella classifica generale a squadre. La Kroton Nuoto è ufficialmente tornata e l’ha dimostrato lo scorso fine settimana nella seconda parte dei Campionati Regionali indoor, conquistando titoli a ripetizione e arrivando solamente dietro alla società lametina, che a differenza di quella crotonese ha potuto lavorare con continuità negli ultimi anni.

Risultati arrivati grazie al grande lavoro fatto nei mesi scorsi, fin dal giorno successivo alla riapertura dell’impianto olimpionico. Non è stato facile rimettersi in carreggiata e tornare competitivi, ma l’impegno dei tecnici, dello staff e dei ragazzi alla fine ha pagato anche in termini di prestazioni. “Siamo davvero molto soddisfatti – afferma il tecnico, Roberto Fantasia che insieme al collega Proietto guida gli atleti – finalmente riusciamo a portare a casa delle ottime prestazioni, anche se ovviamente non siamo paghi di quello che è stato fatto e vogliamo alzare sempre di più l’asticella in vista della stagione estiva. Per noi è un grande stimolo, anche perché i ragazzi hanno avuto la forza di riattivare dei meccanismi che fino a poco tempo fa sembravano persi. Adesso è tempo di puntare alle competizioni nazionali, anche se sappiamo di dover lavorare tanto e con ancora maggiore impegno”.