Gestione efficace del budget del bingo. Suggerimenti e linee guida

Il bingo è un gioco bello e divertente, ma anche un gioco che può apparire innocuo può nascondere delle insidie. In questo articolo percorreremo insieme come poter giocare al bingo con il massimo della serenità e controllando sempre quello che spendi: vedremo infatti la gestione efficace del budget del bingo, qualche suggerimento e delle linee guida da rispettare per tenere sempre alto il livello di divertimento.

Gestione efficace del budget del bingo

Il bingo è un passatempo divertente che oramai coinvolge fasce di popolazione molto varie: giocano a bingo giovani, meno giovani, operai, dipendenti e manager e perché no, anche molti vip giocano a bingo! Il bingo è un gioco con una socialità molto spiccata: delle volte quello che interessa maggiormente è l’aspetto sociale, la convivialità e lo stare insieme, unendo le generazioni per passare un po’ di tempo insieme. Giocare a bingo non significa solamente recarsi in una sala bingo e acquistare cartelle di carta, ma la maggior parte delle volte significa collegarsi con il tablet, con il cellulare o con lo smartphone e acquistare cartelle virtuali per partecipare a una partita di bingo virtuale con giocatori e appassionati di bingo collegati da tutta Italia. Quando si inizia a giocare a bingo, è facile farsi prendere la mano e se non ci si pone un limite, si finisce con l’esagerare e sforare il budget che ci si era prefissati, a chi non è mai capitato? Spesso ci si fa coinvolgere dagli amici, che ci chiedono di giocare un’ultima partita con loro, ci si autoconvince che questa sarà la partita giusta per vincere. Ma lo sappiamo bene: tutto questo spesso non accade e ci ritroviamo delusi e arrabbiati, vittime delle nostre stesse aspettative. Noi a tombola ci occupiamo di bingo da molti anni e per questo vorremmo darti qualche suggerimento e qualche linea guida per giocare a bingo come un giocatore navigato, che ha esperienza di vincite, ma che sa gestire al meglio anche l’aspetto delle perdite. Vediamo alcune regole fondamentali per giocare al bingo in modo responsabile:

Utilizza al meglio gli strumenti di gioco responsabile che ti vengono forniti dai siti legali e autorizzati ADM

Quando ti iscrivi a un sito legale e autorizzato ADM, puoi stare tranquillo perché sei in un sito che ti permette di giocare legalmente e che tutela i tuoi dati personali senza cederli a terze persone. Questi siti mettono a tua disposizione dei limiti di gioco e di deposito che devi interpretare come degli strumenti a tuo favore: è inutile impostare ad esempio un limite molto alto. Imposta sempre un limite che sia in linea con quello che puoi spendere, ad esempio 10 euro a settimana

Utilizza una carta prepagata solo per giocare

Avere una carta prepagata aiuta tantissimo tutti quei giocatori che tendono a perdere il controllo sul budget destinato al bingo. Ti consigliamo di avere una carta prepagata destinata solo a giocare perché in questo modo, una volta terminato il credito sulla carta, non avrai più la tentazione di giocare. Se il tuo budget mensile è 40 euro, allora ti consigliamo di ricaricare 40 euro sulla carta e una volta terminato il credito, vedrai che ti renderai conto di tutti i soldini che hai speso quel mese e attenderai il mese successivo. Ti consigliamo di caricare i soldi sul tuo sito di bingo preferito su base settimanale: ad esempio, se il tuo budget è di 10 euro a settimana, ricarica ogni domenica l’importo che ti eri prefissato e vedrai che una volta terminato, non cederai alla tentazione di ricaricare di nuovo

Scegli un importo che sia in linea con le tue entrate

Quando si decide il budget mensile da destinare al bingo, è sempre necessario ricordarsi la propria situazione economica. Ricordati che l’importo da destinare al bingo deve essere sempre visto come un importo che puoi permetterti, nel caso peggiore, di perdere. Se lavori, se economicamente non hai problemi particolari, se hai ricevuto un bonus lavorativo, allora puoi tranquillamente spendere 10 o 20 euro in più quel mese. Se invece stai attraversando un momento un po’ così, meglio abbassare il budget dedicato al bingo per quel mese! Il bingo deve essere visto come un passatempo, come un hobby, non come una fonte di guadagno

Mentre giochi, fai delle pause

Quando giochi a bingo, spesso ci sono chat accanto al gioco dove fare una pausa dal bingo e parlare del più e del meno. Le chat sono gratis e non devi per forza giocare a bingo per entrarci. Sfrutta le chat del bingo online per divertirti anche senza acquistare

Gioca e vinci a bingo online in modo responsabile

Ottimizzare e massimizzare la spesa che si fa sul bingo significa anche giocare poco per poter avere la possibilità di vincere molto. Se vedi che ci sono promozioni in corso come bingo garantiti, jackpot garantiti, cartelle scontate, allora prova a giocare a bingo online negli orari indicati anziché a orari diversi. In quel modo potrai comunque partecipare alla partita di bingo e avere la possibilità di vincere dei premi particolari

Tieni d’occhio il tempo che trascorri sul sito di bingo

Cerca di non stare troppo collegato a giocare a bingo: tieni d’occhio l’orologio, punta una sveglia, non eccedere con il bingo. Come tutte le attività, deve essere un’attività divertente e circoscritta nel tempo

Se non riesci a darti un limite, ecco cosa fare

Se hai iniziato a giocare da poco e pensi che il gioco del bingo sia diventato un chiodo fisso, puoi decidere di autoescluderti dal tuo sito di bingo preferito per un periodo di tempo. Questo significa che se chiamerai il servizio clienti, l’operatore, per tutelarti, non potrà riammetterti a giocare a bingo. Una volta che ti sarai autoescluso dal tuo sito di bingo preferito, trova attività stimolanti per sostituire il tempo che trascorrevi sul sito di bingo. Escludi a priori di recarti in una sala bingo, la sala bingo non ti pone dei limiti di gioco e quindi se stai vivendo un momento di difficoltà, è il primo posto da escludere. Non andare nemmeno al bar, perché se ci sono delle macchinette, anche lì, non avrai nessun angioletto sulla spalla per aiutarti a smettere. Trova attività stimolanti come fare una passeggiata, cucinare, diventare volontario per qualche associazione, iscriviti a qualche corso, chiama un amico, vai in un posto in cui non andavi da molto tempo, mangia un gelato o bevi un caffè in compagnia, impara qualche nuova ricetta, vai in un posto in cui desideravi andare da molto tempo ma non hai mai avuto occasione di visitare, leggi un libro, fai le parole crociate, guarda un film, fai un giro in bicicletta, rassetta il giardino, pulisci la tua zona dalle cartacce con l’aiuto di qualche vicino, dedicati al fai da te e crea qualche decorazione per la casa oppure crea qualche regalo fatto a mano per amici e parenti, fai le pulizie, metti a posto la cantina, riordina il garage, aiuta un vicino a fare la spesa, aiuta un canile o un gattile, trova tutto quello che in casa non serve più e vai a venderlo in qualche mercatino dell’usato…insomma chi più ne ha, più ne metta! Dal primo giorno bingo in tombola.it ti tutela e propone a tutti i giocatori un modello di gioco responsabile e sicuro. Con il primo deposito hai a disposizione un bonus bingo del 200%, questo significa che potrai valorizzare e massimizzare il tuo deposito provando gratis tutti i nostri giochi di bingo. Ti aspettiamo!