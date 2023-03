Ada Gentile al Teatro Politeama di Palermo e gli altri impegni di marzo

Il mese di marzo sarà molto impegnativo per la compositrice Ada Gentile. Il 17 e 18 marzo, al Teatro POLITEAMA di Palermo, verrà eseguito, in Prima assoluta, il suo brano “Movimento per orchestra” commissionatole nell’aprile 2022 dal M° Gianna Fratta, Direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

L’Orchestra, diretta dall’argentino Luis Gorelik, eseguirà altre opere di Ferruccio Busoni (la “Turandot suite op.41”, basata sulla celeberrima fiaba teatrale di Carlo Gozzi “Turandot” e la “Rapsodia spagnola” per pianoforte e orchestra, con il pianista solista Francesco Nicolosi) e di Ferenc Liszt (il poema sinfonico “Mazeppa”).

Il 18 marzo, a Milano, per il Festival 5 Giornate, il “Quartetto Accademia” eseguirà al Teatro Munari un suo pezzo dal titolo “Sax Quartet”. Il 23 marzo la Gentile terrà una Conferenza sulla sua musica, in streaming, per l’Università di Houston (USA), su invito del Prof. Rob Smith. Sempre il 23 marzo, all’Auditorio Tamburini di Rovigo, verrà eseguito un altro suo brano dal titolo “Canzon Prima”, per 4 clarinetti, nell’ambito degli eventi organizzati dalla SIMC (Soc. Italiana Musica Contemporanea) per il suo centenario.

Il 29 marzo, infine, Ada Gentile terrà la conferenza sulla sua musica per l’Università di Auckland (Nuova Zelanda) su invito di Chris Gendall, docente di Composizione presso quell’ateneo.