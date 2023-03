Serie C/girone C 31esima giornata Crotone vs Catanzaro stadio Ezio Scida lunedì 13 marzo ore 20,30

Guido Gomez (attaccante):

“Tutti noi arriveremo all’incontro super carichi per non deludere il popolo rossoblù”.

Arbitro dell’incontro Michele Giordano di Novara assistito lungo le fasce da Federico Votta di Moliterno e da Davide Stringini di Avezzano. Quarto giudice sarà Emanuele Frascaro di Firenze.

La sfida clou del girone tra le prime due il cui traguardo finale al netto di un improbabile miracolo è già segnato, indipendentemente dal risultato del prossimo incontro considerando i punti di distacco tra prima, seconda e terza: Catanzaro promosso in serie B come capolista, Crotone che si giocherà la promozione attraverso gli spareggi play-off come migliore seconda. Nell’attesa del verdetto finale, l’Ezio Scida rivivrà una sfida che mancava dalla 31esima giornata campionato di serie B 2005/2006 vinta (2-1) dagli squali in rimonta con i gol di Sedivec (23°) e Pellè (73°). Il momentaneo vantaggio dei giallorossi al 10° con Corona. Ultima sfida in serie C1 tra i prossimi avversari 25esima giornata campionato 2003/2004 terminata in parità (1-1) con gol di Morello (67°) e pareggio del pitagorico Tarantino al minuto 88. Al termine di quest’ultima stagione entrambe promosse in serie B: Catanzaro primo con 67 punti; Crotone secondo con 65 punti attraverso gli spareggi play-off. Diciannove anni dopo ancora avversari in serie C per lo stesso obiettivo: tornare in serie B dove il Crotone, a differenza del Catanzaro sempre in terza serie dopo il campionato 2005/2006, manca dalla passata stagione e nei tredici campionati precedenti ne ha disputati dieci in serie B e tre in serie A.

Lunedì prossimo sarà nuovamente derby senza la presenza sulle gradinate dei tifosi ospiti per decisione delle autorità al fine di evitare eventuali tafferugli tra le due tifoserie. Il successo dell’una o dell’altra squadra, come già detto, non cambierà l’ordine della classifica ma contribuirà ad esaltare le rispettive posizioni. Della prossima sfida ne ha parlato il bomber Guido Gomez al suo primo campionato tra i pitagorici ma esperto della categoria, ha giocato anche col Catanzaro campionato 2006/2007 per un totale di tredici partite. Con la maglia rossoblù ha collezionato ventisei presenze e messo a segno dodici gol. Lunedì prossimo, in occasione della sfida più importante della stagione, vorrebbe regalare il successo a tutti i crotonesi:

“Per noi sarà una settimana importantissima aspettando il derby – ha dichiarato Gomez – ma soprattutto per il popolo crotonese. Ci stiamo preparando per arrivare alla sfida super carichi considerando che non si tratta della solita partita. In giro per la Città si sente già da qualche giorno l’atmosfera del derby”.

A proposito del tipo della partita che si svilupperà nel corso dei novanta minuti Gomez ha dichiarato: “Queste partite non hanno bisogno di particolari stimoli per etichettarle in un certo modo, attorno alla parola derby si racchiudono tutti gli elementi che lasciano il segno: negativo o positivo all’una o all’altra squadra. Personalmente sto bene e col passare delle giornate metabolizzo sempre più ciò che mi dice di fare il tecnico”.

Parlando della possibilità di raggiungere la vetta, Gomez non si sottrae dall’affermare che ormai i giochi sono fatti a favore del Catanzaro, ma classifica a parte: “sono partite che si devono giocare solo per vincerle. La conquista dei tre punti a nostro favore non ci daranno la prima posizione, ma ci renderebbe più forti anche mentalmente per il prosieguo del campionato e pensando ai play-off”.