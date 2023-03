Giornata del Rene. Medici Firenze: domani screening gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale del rene, giovedì 9 marzo, anche a Firenze e in Toscana sarà possibile sottoporsi a controlli gratuiti. L’evento, promosso dalla Società Internazionale di Nefrologia e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni del Rene, viene organizzato in Italia dalla Fondazione Italiana del rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN). I centri nefrologici toscani coinvolti, di cui molti dell’Area Vasta Toscana Centro, effettueranno attività di screening gratuite. I soggetti positivi verranno invitati a successivi approfondimenti nefrologici.

A fianco delle nefrologie fiorentine, ci sarà l’ambulatorio solidale Auser a Montedomini dalle 9:30 alle 13 (email: [email protected] – cellulare: 3457357711), dove sarà presente anche il presidente dell’Ordine, Pietro Dattolo. Qui saranno effettuate attività di screening e sostegno per le persone fragili. Per la Giornata Mondiale del rene 2023 in tutta Italia si svolgeranno iniziative di sensibilizzazione. L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze distribuirà anche del materiale divulgativo ai propri iscritti.

“La prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali. Per questo invitiamo tutti i cittadini a sottoporsi periodicamente ai controlli e approfittare di queste occasioni – spiega Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze e provincia -. Esistono inoltre alcune prime regole molto importanti da seguire per cercare di prevenire le malattie renali: controllare periodicamente i livelli di zucchero nel sangue, così come la pressione sanguigna. Seguire poi uno stile di vita sano: avere una dieta bilanciata, non fumare, fare attività fisica, assumere farmaci solo sotto guida medica. E infine mantenere un adeguato apporto di liquidi”.