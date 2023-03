I dem superano i grillini: Schlein più Conte valgono quanto Meloni

Il nuovo Pd è sempre più “grillino” tant’è che la svolta di fine febbraio “danneggia” proprio gli uomini di Conte. Al momento – come certificato dalla Supermedia – arriva il sorpasso del Pd sul M5S. Schlein più Conte sommati valgono quanto FdI sempre primo partito al 30,4%.

Elly Schlein ha spostato il Pd su posizioni grillini “aprendo praterie” ai renziani pronti ad accogliere nel Terzo Polo quasi la metà dei dem che non si riconoscono nella nuova leadership. Nella Supermedia il Pd registra un punto e mezzo in più superando i grillini arretrati dello 0,8%.

Fratelli d’Italia dal canto suo si rafforza +0,2% salendo al 30,4%. Il Terzo Polo (federazione tra Azione e Italia Viva) è in leggera discesa, intorno al 7%, tallonata da Forza Italia. La vittoria di Schlein aprirà nuovi spazi di crescita anche per Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Il centrodestra è la coalizione “vincente” con il 47% dei consensi e stacca tutte le opposizioni. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sale al 30,4% (+0,2 rispetto a due settimane fa). Al secondo posto il Partito Democratico guidato da Elly Schlein al 17,2%. Al terzo posto il M5s di Giuseppe Conte al 17,0%, che soffre un po’ della sovrapposizione di temi con il nuovo Pd, più spostato a sinistra dopo l’elezione della nuova segretaria.

Nel centrodestra, la Lega di Salvini è all’8,8% (-0,5%). Più sotto troviamo il Terzo Polo, al 7,2 (-0,4), quasi allineato con Forza Italia, al 7,1% (+0,1%). Tra gli altri partiti, i Verdi/Sinistra sono al 3,3% (+0,1), +Europa al 2,4% (-0,1), Italexit all’1,9% (-0,1), Unione Popolare all’1,7% (+0,2), Noi Moderati all’1,0% (-0,5).