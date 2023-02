Differenze tra i casinò in Europa e negli Stati Uniti

I casinò sono una forma di divertimento presente da diversi secoli in tutto il mondo. Questo articolo è il risultato di una ricerca mirata ad evidenziare alcune tra le differenze più significative tra i casinò europei e quelli nord americani. Le differenze possono essere divise in 3 categorie: culturali, relative ai giochi e di regolamentazione.

Differenze culturali

Una delle differenze più significative tra i casinò europei e quelli americani è come viene vissuta culturalmente questa forma di intrattenimento. In Europa, i casinò, escludendo le sale dedicate alle slot machines che sono proliferate nell’ultimo decennio, sono considerati una forma sofisticata di divertimento, e attirano, generalmente, una clientela occasionale di buon livello culturale e classe. Molti casinò europei richiedono un abbigliamento formale e c’è una discreta attenzione sull’etichetta e le buone maniere, anche se, negli ultimi anni, con la globalizzazione, queste peculiarità si sono un po’ perse per lo sforzo, da parte delle case da gioco, di accogliere clientele più variegate.

In contrasto, i casinò americani sono spesso più informali e rilassati nell’atmosfera. Sebbene alcuni casinò di alto livello possano richiedere un abbigliamento formale, molti casinò negli Stati Uniti consentono ai clienti di vestirsi in abiti più casual. Inoltre, c’è molta meno enfasi sull’etichetta e le buone maniere e spesso si incoraggia i clienti a rilassarsi e divertirsi.

Un’altra differenza culturale tra i casinò europei e quelli americani è il ruolo delle bevande alcoliche. In Europa, gli alcolici sono sempre a pagamento e c’è attenzione sul bere responsabilmente. Al contrario, i casinò americani spesso servono l’alcol in grandi quantità e molti casinò offrono bevande gratuite ai clienti che giocano d’azzardo. Ciò ha destato molte preoccupazioni riguardo al gioco d’azzardo legato all’eccessivo consumo di bevande alcoliche, due attività in cui, per forza di cose, l’autocontrollo è molto importante e viene costantemente messo alla prova.

Selezione di giochi

Un’altra differenza significativa tra i casinò europei e quelli americani è la selezione dei giochi. In Europa, i giochi da tavolo come la roulette, il baccarat e il blackjack godono di grande popolarità e molta attenzione viene concentrata sui giochi basati sulla abilità. Inoltre, molti casinò europei offrono una vasta gamma di slot machine, con un focus sui giochi classici piuttosto che sulle ultime edizioni delle video slot con touch screen.

Al contrario, i casinò americani sono spesso focalizzati sulle slot machine, con molti casinò che offrono migliaia di diverse macchine tra cui scegliere. Sebbene i giochi da tavolo siano ancora popolari, c’è meno enfasi sui giochi basati sulla abilità e molti casinò americani offrono giochi come craps e sic-bo, che sono meno comuni in Europa.

Un’altra differenza chiave nella selezione dei giochi è la presenza delle scommesse sportive. In Europa, le scommesse sportive sono una forma popolare di gioco d’azzardo e molti casinò offrono una gamma di opzioni di scommesse sportive. Al contrario, le scommesse sportive sono diventate legali negli Stati Uniti solo di recente e sono disponibili solo in pochi stati.

Differenze nella regolamentazione

Le leggi sul gioco d’azzardo negli Stati Uniti e in Europa si differenziano in molti modi. Esistono diverse regole da seguire per conformarsi alle leggi statali e federali.

Ai casinò europei vengono generalmente posti requisiti più rigorosi per quanto riguarda la sicurezza, l’identità dei giocatori e le misure di protezione dei dati. I casinò statunitensi possono avere requisiti di licenza più laschi, ma devono comunque osservare le norme federali. D’altra parte, negli Stati Uniti, esistono dei meccanismi di compensazione per gli abusi subiti dagli Indiani nativi d’America durante la colonizzazione, che hanno consentito agli stessi di stabilire dei casinò con delle licenze molto agevoli nei termini.

I giochi di casinò sono anche soggetti a normative fiscali diverse nei due paesi. Nei casinò statunitensi, i guadagni sono tassati dal governo federale e da quello statale. In Europa, la tassazione dei proventi del gioco d’azzardo è generalmente più bassa, poiché i governi europei tendono a focalizzarsi più sulla regolamentazione che sull’imposizione. Non entreremo troppo nel dettaglio di queste differenze per non tediarvi.

In conclusione l’esperienza di gioco, che poi è quello che più importa, può variare in maniera piuttosto importante tra i casinò europei e quelli americani, ma restano valide le raccomandazioni di giocare sempre con giudizio, fissare un tetto massimo di spesa e di tempo trascorso a giocare e attenersi. Dovunque si giochi, l’azzardo, che sia online o tradizionale, deve rimanere un divertimento.