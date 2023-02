Serie C/girone C 29esima giornata il Crotone non riesce a conquistare i tre punti contro la Turris

Mancato doppio successo contro la Turris attenta in difesa e con un centrocampo ben predisposto.

Crotone 0

Turris 0

Crotone (4-2-3-1): Dini, Calapai (Mogos), Cuomo, Gigliotti, Giron, Petriccione, Vitale (Carraro), Chirico’, D’Ursi (Pannitteri), Tribuzzi (D’Errico), Cernigoi (Gomez). All. Zauli.

Turris (4-3-3): Fasolino, Vitiello (Maldonado), Frascatore, Leonetti (Houdi), Di Nunzio, Miceli, Contessa, Zampa, Franco (Ercolano), Dion (Acquadro), Longo. All. Fontana

Arbitro: Costanza di Agrigento

Ass. Allocco – Conti

Quarto giudice: Baratta

Ammoniti: Gigliotti, Contessa,

Angoli: 16 a e per il Crotone

Recupero: 2 e ? minuti

Spettatori: 4.472 incasso euro16.327,00

Compito del Crotone guidato dal tecnico Zauli vincere in trasferta e tra le mura amiche per continuare ad alimentare un possibile aggancio alla vetta. In quel di Francavilla la prima sfida del tecnico pitagorico è stata evasa nel migliore dei modi con il successo. Contro la Turris, squadra attrezzata ad inizio stagione per disputare un campionato nella parte alta della classifica, non è arrivata la seconda vittoria nonostante la buona prova.Una mancata doppia vittoria che non si verifica dalla 23esima giornata. Formazione con un solo cambio rispetto alla precedente giornata: Cernigoi punta in sostituzione di Gomez, al netto dell’indisponibile Golemic al cui posto schierato Gigliotti.

Ampio turnover nella formazione campana rispetto alla precedente giornata: fuori Boccia, Giannone, Guida, Ruffo, e dentro Frascatore, Leonetti, Di Nunzio, Longo. È il Crotone unico protagonista in fase offensiva. Frequenti incursioni nell’area avversaria con tiri da parte di Chirico’, Cernigoi, Tribuzzi e quattro angoli conquistati. Non è mancato il gol annullato per fuori gioco al minuto trentaquattro realizzato di testa da Tribuzzi. Grossolano l’errore di Vitale al minuto quarantacinque quando il pitagorico tutto solo davanti al portiere avversario, riesce, è il caso di dirlo, a non segnare. Stessa condotta nella ripresa da parte del Crotone. Conquistati molti angoli e sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Chidico’ segna ma, anche in questa occasione annullato il gol per fuori gioco. Attacco pitagorico sotto accusa per non essere mai riuscito a centrare la porta avversaria. Con il pareggio il Crotone saluta definitivamente la possibilità di agganciare la vetta considerando anche il successo della capolista. Rimane da fortificare da parte dei pitagorici la seconda posizione come gioco pensando ai play-off.