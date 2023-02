Renzi ammette la sconfitta: è peggiore delle aspettative

Le prove di campo largo non hanno portato al risultato sperato dal centrosinistra. I piddini alleati in Lombardia con i grillini e nel Lazio con i renziani, escono malissimo. Il centrodestra a trazione Meloni conferma la Lombardia e scardina il Lazio. La sommatoria delle sinistre non riesce ad eguagliare i conservatori che superano abbondantemente il 50%.

Se i piddini si nascondono dietro l’astensionismo, Matteo Renzi fa un “bagno di realismo” ed ammette che il risultato del Terzo Polo “è peggiore delle aspettative (9% da soli in Lombardia, 5% alleati nel Lazio), ma è fisiologico per consultazioni come le elezioni regionali”. Il leader di Italia Viva affida alla sua e-news il commento delle regionali di Lombardia e Lazio. “Ho ringraziato per la generosa campagna elettorale già la settimana scorsa Letizia Moratti, Alessio D’Amato e ovviamente Carlo Calenda. Il nostro destino e la nostra destinazione, si conferma la casa comune dei riformisti in vista delle elezioni europee del 2024 dove sarà tutta un’altra musica”.