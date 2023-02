Consegne di moto e scooter a domicilio: quali criteri tenere a mente per scegliere la piattaforma giusta

I siti per acquistare moto online e farle consegnare a casa sono molteplici. Sia concessionari che privati pubblicano annunci di moto nuove e usate sul web, rendendo possibile l’acquisto online con la consegna a domicilio in Italia o all’estero. Il servizio di trasporto moto e scooter a domicilio offerto dalle piattaforme che comparano offerte e prezzi è quindi un’opzione per entrambi, venditori e acquirenti.

Primo step: l’acquisto della moto, qualche info per non essere fregati

Banalmente, il trasporto segue l’acquisto o comunque la volontà di muovere il bene dal punto A al punto B. Per acquistare moto online, ci sono due canali: dal sito ufficiale del produttore per moto e scooter nuovi, o da portali specializzati in annunci di moto usate o dalle concessionarie ufficiali. La scelta è molto vasta ma è importante scegliere il giusto portale per evitare fregature.

Per garantirne l’affidabilità, è consigliabile verificare che la piattaforma effettui verifiche e recensisca i suoi inserzionisti, che abbia una partita IVA visibile in basso sul sito, che abbia azioni a tutela del consumatore, che disponga di filtri e funzionalità avanzate e che gli inserzionisti siano affidabili. Verificare tutti gli annunci inseriti dal venditore, eventuali voti degli utenti, se si tratta di un privato o di una concessionaria, eventuali badge di qualità e recensioni degli utenti, e che gli annunci siano dettagliati evitando quelli generici e poco chiari. Infine, diffidare da prezzi ridotti di più del 25% rispetto alla media, potrebbero nascondere una truffa.

Secondo Step: il trasporto di moto o scooter, a domicilio o dove più ti serve.

Allo stesso tempo, le medesime accortezze vanno mantenute nella scelta delle aziende che dovranno poi occuparsi effettivamente del trasporto del bene: non è detto, infatti, che le aziende conosciute per passaparola siano le più affidabili, così come le più economiche. È sempre bene riuscire a confrontare più offerte, per poter scegliere alla fine il preventivo che offre maggior aderenza alle proprie necessità di trasporto: avete bisogno che il trasporto dello scooter avvenga in un range di date ben preciso? Avete un budget che non potete sforare per la spedizione della moto? Potrete risolvere, rivolgendovi a più aziende di trasporto o alle piattaforme di comparazione.

Per evitare tutti questi problemi e avere invece più possibilità, infatti, la soluzione più sicura è quella di scegliere un sito specializzato nel trasporto moto e scooter a domicilio: tali piattaforme offrono un servizio di trasporto sicuro e affidabile per la consegna della moto acquistata online direttamente a casa tua.

Nei casi in cui i portali siano davvero efficaci ed efficienti, il servizio di trasporto a domicilio sarà disponibile sia in Italia che all’estero, garantendo la consegna della tua moto in tempi rapidi e sicuri: questo significa, viceversa, che un sito capace di consegnare anche oltre i confini nazionali risulta essere più affidabile di una piattaforma che permette spostamenti entro il solo confine nazionale.

In definitiva, l’acquisto di moto online può essere un’esperienza piacevole e sicura se scegli il giusto sito e il giusto servizio di trasporto. Con portali comequelli sopra, non dovrai preoccuparti di alcun problema relativo al trasporto della tua moto e potrai godere del comfort e della sicurezza del trasporto a domicilio.

Come scegliere la giusta piattaforma per il trasporto, quindi?

Per selezionare la giusta piattaforma per il trasporto, dunque, è assolutamente necessario verificare alcune informazioni.

Prima i tutto, è assolutamente basilare accertarsi che il sito in questione sia attivo e vitale: esistono sui siti spesso sezioni dedicate agli ultimi trasporti, o magari per questo si possono verificare le date delle ultime recensioni: più sono vicine nel tempo, più il sito è attivo, chiaramente.

Proprio le opinioni degli altri sono importanti per capire cosa ci troveremo davanti, ma vanno lette con un’accortezza: va considerato, infatti, che generalmente chi è scontento di un servizio è maggiormente propenso a scrivere pubblicamente. Alcuni dati dimostrano come le persone scontente i un servizio scrivano fino a 10 volte in più rispetto a chi invece è rimasto soddisfatto.

Anche la velocità di arrivo dei preventivi è importante, così come il numero degli stessi: dopo un paio di giorni, dovreste avere almeno tre-quattro proposte. Fate attenzione ai dettagli: nelle note che vengono inserite a margine del preventivo si trovano spesso le informazioni più importanti.

Preferite poi le aziende che hanno un’assistenza, magari anche in chat, rispetto: generalmente, la cosa è verificabile non appena inserito il preventivo, spesso entrando nella propria area personalizzata.

A questo punto, verificata l’affidabilità della piattaforma e le condizioni dei trasporti, è opportuno inserire la richiesta, scremare le risposte, e scegliere il trasporto di moto e scooter a domicilio più vicino alle proprie necessità.