La passione di alcuni verso la cartomanzia telefonica

Sia pure essendo diffuso nella società un atteggiamento che esprime indifferenza e talvolta perfino avversione nei confronti della lettura dei tarocchi, tuttavia si scopre spesso dalla cronaca che non pochi sono gli individui a ricorrere a cartomanti per interpretare il proprio presente e soprattutto predire eventi futuri. E’ legittimo che tanti rigettino l’idea che attraverso una seduta con un operatore dell’esoterico risulti plausibile conoscere ciò che avverrà in ragione del fatto che non esiste alcun dato scientifico che attribuisca ad un essere umano tale capacità di premonizione. Pertanto all’emergere di situazioni nelle quali si discute dell’affidabilità dei consulti di cartomanzia si contrappongono i suoi detrattori che mai si astengono dal ridicolizzare chiunque si avvicini a questa singolare pratica. Possiamo altresì individuare chi, a prescindere dalla sua preparazione culturale, ritiene che nei tarocchi siano nascoste verità che un cartomante è in grado di riconoscere e che in talune circostanze controverse sia utile far riferimento alla via esoterica per approdare ad una soluzione definitiva. Posto che le posizioni poc’anzi citate sono inconciliabili, appare però interessante analizzare i motivi che spingono molta gente a contattare operatori del settore al fine di superare problematiche che sembrano irrisolvibili. Nel momento in cui cioè ragionare su vicende perlopiù di natura amorosa non conduce a nessun chiarimento, per alcuni l’interpretazione razionale mostra il suo decisivo fallimento. In questo caso coloro che intendono al più presto affrancarsi da un tormento insopportabile decidono di riparare sulla lettura dei tarocchi che si presenta dunque quale modalità ultima per allontanare le proprie inquietudini.

Qual è il tema dominante dei consulti di cartomanzia?

La vasta platea di persone che chiama operatori dell’esoterico è mossa il più delle volte dal desiderio di riconquistare il proprio partner. Scoprire un tradimento o spiegare le ragioni che giustificano un distacco emotivo del compagno sono gli argomenti su cui si accendono i riflettori nella fase dell’interpretazione delle carte. Del resto chiunque abbia vissuto quei momenti critici o addirittura la fine di una relazione è consapevole del forte dolore da cui si è travolti nel vedere improvvisamente sbriciolato un progetto familiare. Il venir meno di una stabilità amorosa rende qualsiasi individuo disorientato, in balìa quindi di una tempesta interiore che, anzichè placarsi, aumenta col passare del tempo la sua potenza devastante. E’ facile comprendere che non tutti siano capaci di contrastare questo vortice di sensazioni negative nella consapevolezza che per alcuni la necessità di rivolgersi a cartomanti si manifesta come un tentativo disperato volto a interrompere una catastrofe amorosa. Dal canto suo l’operatore chiamato a disvelare le cause che si celano dietro ad una separazione, in virtù di certe qualità di predizione riconosciutegli, si ritrova ad affrontare un compito delicato. E’ posto cioè di fronte ad una persona che, affranta dalla sua delusione d’amore, cerca con particolare ansia di risolvere il rapporto pieno di falle col suo partner e pertanto si assume una responsabilità a tal punto cruciale da dover mantenere nervi saldi nello svolgimento del suo lavoro. In questo contesto la sua credibilità nasce soprattutto dalla certezza che agisca onestamente e quindi dalla consapevolezza che sia animato dal proposito di fermare la sua attività intellettuale laddove identifichi limiti alla conoscenza insormontabili.

L’evoluzione della cartomanzia contemporanea

Se in passato il cliente del cartomante era solito recarsi presso lo studio privato di quest'ultimo ad ascoltare ogni volta una interpretazione dei tarocchi, ormai da più di venti anni la lettura delle carte è sviluppata al telefono ad opera di società che offrono quotidianamente servizi di cartomanzia telefonica.