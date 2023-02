Risse al casinò: le più famose del passato e consigli per evitarle

Le rissa nel casinò è come la panatura nelle olive ascolane: non può mancare. Anche se a volte può sembrare che siano un’aggiunta indesiderata, sono una tradizione secolare che non sembra volersi estinguere: così come i canti del tifo allo stadio, sono una parte integrante dell’esperienza. Prima di raccontarvi le più memorabili del passato, vi diamo un consiglio per evitare di rimanerne coinvolti. Con l’avvento dei casinò online i giocatori non devono più preoccuparsi di dover scegliere tra il loro divertimento e la propria incolumità fisica. I casinò online con licenza ADM e questi casinò non aams sono, probabilmente, il modo più sicuro per evitare le minacce alla sicurezza di cui facciamo qui una, non esaustiva, rassegna dei peggiori esempi che hanno ottenuto l’attenzione dei media:

Le risse ai casinò in USA

Rissa al Bellagio di Las Vegas: Nel 2006, una rissa scoppiò all’interno del famoso casinò Bellagio a Las Vegas. La rissa coinvolse decine di persone e fu registrata da molte telecamere di sicurezza. La polizia ha arrestato alcuni individui, ma la maggior parte di loro fuggì prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Rissa al Luxor di Las Vegas: Nel 2019, una rissa scoppiò all’interno del Luxor di Las Vegas. La rissa coinvolse diverse persone e durò diverse ore, causando danni materiali al casinò. La polizia ha arrestato alcuni individui coinvolti nella rissa e ha accusato altri di vandalismo.

Rissa al Resorts World Casino di New York City: Nel 2019, una rissa scoppiò al Resorts World Casino di New York City. La rissa coinvolse diverse persone e durò solo pochi minuti, ma causò molto trambusto all’interno del casinò. La polizia arrestò molti individui coinvolti nella rissa.

Le risse ai casinò in Italia

Le risse al casinò non sono, come prevedibile, un’esclusiva degli Stati Uniti, anche in Italia abbiamo una, non certo invidiabile, collezione di queste eventualità:

Campione d’Italia, nella famosa exclave italiana, nel 2010, un uomo di 44 anni ha aggredito il croupier e poi ha cercato di colpire con una bottiglia un addetto alla sicurezza intervenuto per bloccare il manesco avventore

Rissa al Casinò di Venezia: nel 2012, durante una partita di poker un gruppo di giocatori cinesi non ha preso bene la vincita della famosa showgirl Cristina Quaranta di un piatto di circa 1800 Euro, al punto da aggredirla fisicamente arrecandole un ricovero in ospedale con una prognosi di 30 giorni

Rissa al Casinò di Montecarlo: questa non è in Italia ma appena oltre il confine. La citiamo perché ha coinvolto due giocatori italiani che, nel 2015 hanno iniziato a disputare la proprietà di una vincita alla roulette. E’ finita con l’esclusione dei due contendenti dal casinò per un anno e un’ammenda di 5000 Euro a testa.

In conclusione, le risse al casinò sono, pur essendo un’eventualità rara, un problema reale che può causare danni materiali e psicologici ai giocatori e al personale. È importante che i casinò adottino misure di sicurezza adeguate per prevenire questi incidenti e garantire che i giocatori e il personale siano al sicuro. Se non volete affidarvi al personale e all’organizzazione del casinò e siete alla ricerca di un’esperienza di gioco quasi altrettanto divertente ma priva di rischi, i casinò online sono la scelta perfetta. Non solo eviterete le risse, ma potrete anche godervi la pace della vostra casa e la comodità del vostro divano. Ricordate, comunque, di giocare responsabilmente: i rischi legati al gioco d’azzardo sono da tenere presenti sia al casinò tradizionale che quello online.