Far west a Perugia: malviventi sfondano la vetrina del Pam di Olmo, messi in fuga dal vigilante

Far west alla periferia di Perugia. Ignoti hanno tentato di sfondare la vetrina del supermercato Pam di Olmo lungo strada Trasimeno ovest. I malviventi hanno usato un camion. Pronto l’intervento del vigilante che ha messo in fuga i malintezionati che c0sì non sono riusciti a forzare la cassaforte del supermercato. La Questura di Perugia si è attivata per assicurare alla giustizia i responsabili del tentato furto.

Il guardiano, dopo avere ricevuto una segnalazione di allarme, si è recato nel piazale notando che alcune persone, con un grosso camion avevano sfondato la vetrina del negozio per fare accesso all’interno. Il vigilantes ha riferito di avere notato una piccola utilitaria che, una volta accortasi del suo arrivo, si era allontanata a forte velocità.

L’autocarro e un altro furgone erano stati rubati. Dopo avere sentito i testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno contattato i proprietari dei veicoli rubati e provveduto alla riconsegna. Gli arnesi usati per forzare la cassaforte sono stati sequestrati.