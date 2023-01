Incidente autonomo a Veronella: tre morti e un ferito non grave

È drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Veronella (Verona) domenica pomeriggio attorno alle 17.20. Un’automobile con a bordo quattro persone è uscita di strada in modo autonomo finendo la sua corsa in un canale.

Tre persone sono morte sul colpo mentre una quarta è rimasta ferita in modo non grave trasportato per accertamenti all’ospedale di San Bonifacio. Sul posto gli operatori del Suem 118, interventui con l’automedica e le ambulanze, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco.