La terra ha tremato in Indonesia. Un potente terremoto di magnitudo 7.6 è stato registrato a largo delle coste orientali dell’Indonesia, facendo scattare l’allerta tsunami. L’epicentro è stato registrato a 148 km a nord est del distretto di Tenggara Barat, ad una profondità sottomarina di 131 chilometri. Lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. L’allerta tsunami è stata diramata per la provincia di Maluku e per la vicina provincia di Sulawesi.