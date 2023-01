Genova. Pontedecimo: Andrea Incorvaia ha ucciso Giulia Donato e si è poi tolto la vita

Dramma a Pontedecimo dove Giulia Donato è stata uccisa dal fidanzato Andrea Incorvaia. La guardia giurata di 31 anni si è poi tolto la vita. L’omicidio suicidio si è consumato in via Anfossi a Genova. Andrea Incorvaia ha ucciso la fidanzata di 23 anni, Giulia Donato, e si è poi tolto la vita sparandosi. In base ad una prima ricostruzione Andrea avrebbe colpito Giulia per gelosia.

Giulia Donato è stata trovata nel letto e sarebbe stata uccisa nel sonno. Andrea Incorvaia è stato trovato nella stessa stanza con la pistola di servizio in pugno. A trovare i corpi dei due fidanzati è stata la sorella della guardia giurata che è andata in casa della cognata perché non aveva notizie del fratello. La donna sapeva che i due si stavano lasciando e negli ultimi tempi le liti erano divenute frequenti.