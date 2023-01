Provincia di Crotone, incontro tra il presidente Ferrari e il neo commissario dell’Asp di Crotone dott.ssa Simone Carbone.

L’incontro è avvenuto questa mattina nella sede della Provincia e l’argomento ha riguardato il potenziamento dei servizi sanitari e dei presidi esistenti, ma anche e

soprattutto l’incremento delle prestazioni e dei servizi sull’intero territorio provinciale, con particolare riguardo alla medicina di prossimità.

“Ritengo l’incontro di quest’oggi molto proficuo, ha commentato al termine dell’incontro il presidente della Provincia. Sono certo che potremo lavorare bene insieme anche in seguito. Il neo commissario, dott.ssa Carbone, ha un approccio pragmatico ed una

indiscussa preparazione, inoltre ha già dimostrato di avere contezza delle problematiche e delle criticità esistenti”.

“Mi è parsa assolutamente evidente – ha dichiarato il residente – anche la determinazione della dott.ssa Carbone in merito agli interventi da avviare nell’immediatezza. Tutte qualità essenziali per poter intervenire in modo efficace sul presente e sul futuro”.

“La sanità – ha continuato il presidente – è un settore assai delicato, ulteriormente provato da questi anni di

pandemia, dove necessita, un’attenta attività di riorganizzazione e programmazione, elementi sui quali non per primo si riconosce alla dott.ssa Carbone capacità e competenza. Dialogo, confronto e concertazione tra Enti e amministrazioni sono fondamentali per poter raggiungere tali obiettivi.”