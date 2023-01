Vinci. Boom di visite al Museo Leonardiano: in 4 giorni staccati oltre 1700 biglietti

Boom di visite al Museo Leonardiano di Vinci durante le feste natalizie: la scelta di tenere aperta la struttura dal 24 dicembre, festivi inclusi, con orario continuato, è stata premiata dai visitatori. Dal 30 dicembre al 2 gennaio sono stati staccati 1733 biglietti, col record del 1° gennaio dove ci sono stati oltre 500 ingressi. Se estendiamo il periodo alle feste di Natale gli ingressi sono stati oltre 3 mila. Rispetto allo stesso arco di tempo dello scorso anno, quando c’erano ancora alcune restrizioni per il Covid, c’è stato un aumento del 30% nei giorni di Capodanno.

”Questi numeri – commenta la vicesindaca e assessora alla cultura di Vinci Sara Iallorenzi – fanno ben sperare in vista del ponte dell’Epifania e, in generale, per tutto il 2023. Siamo contenti di aver tenuto sempre aperto il museo: i visitatori hanno apprezzato e il Museo Leonardiano di Vinci ha avuto tante richieste. E’ anche un segno che, dopo gli anni più difficili del Covid, stiamo tutti provando a tornare alla normalità”.

“Ci sono due aspetti che ci fanno particolarmente piacere – conclude Iallorenzi -. Il primo è che i numeri dei visitatori in queste feste natalizie confermano che il nostro museo e la nostra città sono diventati una meta culturale della Toscana. L’altro aspetto positivo è che tra i visitatori ci sono tante famiglie, che hanno partecipato insieme ai loro bambini ai laboratori proposti dal Museo”.