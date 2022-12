Arredare la casa con dettagli di lusso: 5 trucchi per un effetto wow senza spendere troppo

Arredare la casa non è mai semplice e anzi, può rivelarsi una vera e propria impresa soprattutto se si intende ottenere un effetto ben preciso. C’è chi, ad esempio, sogna di vivere in un’abitazione di lusso, elegante e ricercata, ma non può permettersi di investire cifre esagerate in arredi e complementi. Al giorno d’oggi in realtà non è necessario spendere migliaia di euro per arredare la casa con dettagli di lusso che siano ricercati e sofisticati al tempo stesso. Basta avere buon gusto e lasciarsi ispirare dallo stile contemporaneo.

Vediamo insieme alcuni trucchi per arredare la casa con dettagli di lusso senza spendere troppo.

#1 Arredi di lusso: pochi ma buoni

Per quanto riguarda gli arredi è importante ricordare che per ottenere un effetto wow non è assolutamente necessario acquistarne parecchi. Al contrario, la cosa migliore da fare al giorno d’oggi è ridurre al minimo qualsiasi mobile, tenendo solo quelli che effettivamente si rivelano essenziali. In questo modo è possibile scegliere degli arredi più ricercati, concentrandosi su pochi pezzi ma di alta qualità, che effettivamente si distinguano e rendano l’ambiente unico nel suo genere.

#2 I dettagli che fanno la differenza

A fare la vera differenza oggi non sono tanto gli arredi quanto i complementi: sono i dettagli che devono essere selezionati con grande attenzione e che spiccano nella casa arredata in stile contemporaneo, proprio perché caratterizzata da un design minimalista. Conviene dunque puntare su complementi d’arredo di lusso, come quelli proposti da Ferò che rimane un punto di riferimento da questo punto di vista e che propone prodotti di alta qualità a prezzi ancora accessibili. Bastano alcuni cuscini decorativi in seta o in velluto per trasformare un salotto e renderlo un ambiente esclusivo.

#3 Le giuste scelte cromatiche

Tra i dettagli di lusso in una casa non dobbiamo poi dimenticare le scelte cromatiche, che fanno una grandissima differenza e che non si possono mai sottovalutare. Che si tratti dei colori delle pareti piuttosto che della scelta delle tende, le nuance che si inseriscono in un ambiente della casa devono essere studiate con attenzione. Per ottenere un effetto elegante e lussuoso vale sempre la pena rimanere su tinte neutre e delicate: mai eccedere con i colori.

#4 Less is more…sempre!

Eliminare piuttosto che aggiungere. È questa la regola di base per arredare la casa con dettagli di lusso ed ottenere un effetto veramente soddisfacente senza spendere una fortuna. Al giorno d’oggi il design minimalista si basa proprio su questa regola: prevede pochi elementi, dalle forme lineari e privi di fronzoli. Meglio evitare dunque anche soprammobili e suppellettili varie che potrebbero appesantire l’ambiente e creare un senso di caos.

#5 Ambienti puliti ed in ordine

Un ultimo trucco per una casa lussuosa ed elegante? Mantenerla sempre in ordine e pulita, proprio perché meno oggetti si vedono in giro e migliora sarà l’impressione trasmessa agli ospiti!

Complementi d’arredo ricercati come quelli di Ferò e altre semplici attenzioni: sono questi i piccoli segreti per vivere in un ambiente di lusso senza spendere cifre esagerate.