Politica italiana in lutto. A soli 65 anni è morto Franco Frattini. Era presidente del consiglio di Stato ed aveva ricoperto anche la carica di ministro degli Esteri nell’ultimo governo presieduto da Silvio Berlusconi, dal 2008 al 2011. Era stato a capo della diplomazia italiana sempre con Berlusconi tra il 2002 e il 2004 e ministro della funzione pubblica nel governo di Lamberto Dini. Era stato anche commissario europeo dal 2004 al 2008 sotto la presidenza di Josè Manuel Barroso. Nel 1996 era stato anche eletto deputato nelle liste di Forza Italia e poi ancora nel 2008 per il Pdl.

Franco Frattini è morto al Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da qualche tempo. Proprio Silvio Berlusconi è stato tra i primi a manifestare il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex ministro. “Era un vero servitore dello Stato, mi mancherà. In Italia e all’estero si era fatto apprezzare per la sua competenza” ha scritto il leader di Forza Italia.

Oltre a Berlusconi, anche La Russa, Letta, Crosetto e altri politici hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Frattini. Il ministro della Difesa Guido Crosetto su twitter lo ricorda come un uomo speciale. “Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell’anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria”.