Come si divertono gli italiani online: i settori più conosciuti

Internet ha profondamente cambiato le nostre vite. Sempre più persone amano passare il proprio tempo libero tra i meandri del web, complice anche la pandemia che ha in qualche modo accelerato la digitalizzazione dell’intero mondo. Dalle recenti statistiche si evince come il numero di italiani che si affidano a internet per ogni attività sia cresciuto esponenzialmente, arrivando oltre i 50 milioni, con ben 35 milioni che passano le loro giornate a scrollare la bacheca dei social network alla ricerca di qualcosa di interessante. Insomma, l’online è entrato a far parte delle nostre vite, specialmente con i dispositivi mobili che hanno accelerato la connessione tra le persone e in Italia attualmente si contano circa 80 milioni di smartphone attivi che ogni giorno comunicano.

Fatta questa dovuta precisazione, proviamo a capire quali sono le attività e gli hobby che gli italiani compiono ogni giorno nel territorio di internet.

Lo streaming audio e video continua a regnare

Internet ha regalato alle persone moltissime opportunità per passare il proprio tempo. Questo ha portato chiunque a rivedere le proprie abitudini, a favore di un mondo digitale che si sta diffondendo sempre di più. Ecco quindi che possiamo inserire all’interno di questo ragionamento le piattaforme di streaming. Chiariamo come nel concetto di streaming vengono inseriti tutti quei prodotti audio e video che permettono alle persone di fruire un determinato contenuto. Leader nella fruizione di film e serie TV c’è Netflix, che regna incontrastato sulla concorrenza. Tramite abbonamento le persone hanno accesso a un catalogo immenso di pellicole cinematografiche e televisive comodamente sul proprio smartphone o pc. La sottoscrizione di un abbonamento resta confinato al paese in cui ci si trova. Il che vuol dire che se si vuole vedere Netflix italia estero c’è bisogno di utilizzare strategie inverse, come l’utilizzo di VPN.

Per quanto riguarda la musica, leader è Spotify, servizio che permette, sempre sotto abbonamento di ascoltare tutta la discografia mondiale.

Netflix e Spotify sono le app più amate dagli italiani, anche perché generano quella comodità che si è sempre ricercata.

Shopping online

Chiunque al giorno d’oggi dovrebbe disporre di una identità digitale, specialmente se si è titolari di un’attività. Ecco quindi che il fenomeno del web ha portato alla nascita di moltissimi store online che ogni giorno aiutano gli utenti a trovare ciò che cercano. Allo stesso modo molti imprenditori hanno deciso di trasportare la propria attività online, così da aumentare i guadagni.

Certamente le persone preferiscono spendere i propri soldi facendo acquisti sulle principali piattaforme online di e-commerce come Amazon ed Ebay. Restare comodamente seduti sul divano di casa o stesi nel letto e acquistare ciò che serve e un lusso che mai prima d’ora ci saremmo immaginati. Tutto si può comprare online, dai vestiti agli oggetti tecnologici fino ad arrivare ad alimenti e arredamenti. Chiaramente la consegna arriverà nel giro di 24 ore nelle proprie abitazioni.

Social Network

Infine ci sono i social network, coloro che hanno realmente cambiato il nostro mondo. Tutti noi siamo collegati su Facebook, Instagram e TikTok, scambiandoci ogni giorno video, foto e messaggi di ciò che si sta facendo. Praticamente siamo una comunità interattiva connessa 24 ore su 24. Qui ci si diverte a messaggiare, ma anche a condividere momenti felici e tristi, così come guardare video e meme che ci intrattengono. Anche qui sopra possono capitare momenti di noia, arrivando a scrollare la bacheca senza nemmeno trovare ciò che si vuole.