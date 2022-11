Perché il 2023 è il momento migliore per iniziare la tua carriera nel marketing digitale

Resilienza, flessibilità e pensiero creativo sono tutte caratteristiche che i marketer debbono possedere. E questi sono anche gli ingredienti del successo durante i periodi di incertezza.

Proprio per questo motivo la richiesta di professionisti nel marketing digitale non è mai stata così alta. Ne abbiamo parlato con Luca De Matteis, consulente e web designer di Roma.

Perché il marketing digitale e perché adesso?

Il marketing digitale si è evoluto drasticamente nell’ultimo decennio e continua a cambiare con ogni nuova iterazione delle nostre piattaforme e strumenti di analisi preferiti.

Ma, indipendentemente dai cambiamenti che potrebbero verificarsi in futuro, una cosa è chiara: il marketing digitale continuerà a prosperare.

Ciò è dovuto a molti fattori. Uno dei principali è il gran numero di nuove attività commerciali e aziende create ogni singolo giorno.

Questo numero è aumentato notevolmente dall’inizio della pandemia. Nonostante la crisi imminente e gli ultimi anni non certo facili, ci sono migliaia di nuove aziende che ora hanno bisogno di aiuto per creare contenuti e far crescere la propria presenza digitale.

E per questo, non sorprende che anche l’interesse per questo percorso professionale sia cresciuto.

Il marketing digitale è un insieme di competenze molto richieste

Sappiamo quindi che c’è un aumento di interesse nell’apprendimento di queste abilità. Ma che dire della domanda da parte dei datori di lavoro?

Ebbene, nell’ultimo anno abbiamo assistito a una crescita del lavoro del marketing del 12,2% secondo i dati presentati da Deloitte. Le aziende intervistate da Deloitte hanno anche stimato un ulteriore aumento del 10,5% delle assunzioni di professionisti nel marketing nel prossimo anno.

Per non parlare del fatto che LinkedIn ha segnalato il “Digital Marketing Specialist” come il titolo di lavoro più richiesto in base al volume dei post sulla piattaforma.

Un altro fattore da tenere in considerazione è la possibilità di lavorare in smart working o per meglio dire da remoto.

C’è domanda e flessibilità.

Il marketing digitale è incredibilmente adatto ai principianti

Esistono molti corsi, ma ancora non c’è un vero percorso formativo per chi vuole lavorare nel marketing digitale. Il mondo del marketing si evolve così rapidamente che quando finisci un corso sull’argomento, dovresti ricominciare tutto da capo per conoscere tutti i cambiamenti avvenuti nel frattempo.

Tutto quello che serve per iniziare sono curiosità, passione e determinazione e la volontà di lavorare da zero.

Questo potrebbe essere il percorso di carriera per te se sei in grado di:

Impegnarti nell’apprendimento permanente

Innovare ed esplorare continuamente nuove idee creative

Essere sia creativo che analitico nel tuo approccio al lavoro

Avere una conoscenza generale del campo ma essere uno specialista in alcune materie chiave

Accettare le battute d’arresto come opportunità di apprendimento

Affrontare ogni nuovo compito con flessibilità e senza pregiudizi

Le competenze più richieste nel mondo del marketing: social media marketing, SEO e pubblicità a pagamento (campagne).