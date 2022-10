Il 3 e 4 novembre partono i casting per l’ammissione all’anno accademico 2022\2023 di Joseba Academy, la struttura di alta formazione sita nel cuore della Capitale, presso i prestigiosi studi Joseba. La direzione artistica dell’Academy è affidata al Maestro Enzo Campagnoli. Il progetto nasce dalla collaborazione con la “Joseba Publishing” nota etichetta discografica, diretta da Gianni Testa. Il progetto di formazione è strutturato inizialmente in tre trimestri di alta formazione che si svilupperanno nei fine settimana a partire dal mese di novembre a finire nel mese di luglio, a questi trimestri se ne aggiungeranno altri.

Una parte dei docenti scelti saranno: il Maestro Enzo Campagnoli, Gianni Testa, Dada Loi, l’avv. Leopoldo Lombardi, Luca Notari, Mariapia Liotta, Alma Manera, Giovanni Segreti Bruno, l’avv. Claudia Barcellona, Ennio Zanini, Silvana Matarazzo, Francesca Ficara, Giovanni Germanelli, Marco Vito, Ciro Barbato, Loretta Martinez, Luca Pitteri, Maurizio Caridi, Serena K Baldaccini, Samuel Montegrande, Ivan Lazzara, Gianna Martorella, Daniela Fazzolari, Andrea Amati, Massimo Bonelli e tanti altri illustri colleghi.

Incontro durante l’anno accademico con il Prof. Ugo Cesari, (Foniatra di fama internazionale) con sedute di Logopedia in sede a cura del Dott. Emanuele D’Onofrio. Oltre ai docenti sopra citati si terranno incontri con delle vere e proprie “STAR” del panorama artistico, musicale, televisivo e cinematografico di dichiarata fama.

A conclusione del primo trimestre, si realizzerà un brano scritto insieme agli allievi per il progetto “un inedito sotto l’albero” seguito dal videoclip ufficiale in collaborazione con un noto autore di fama internazionale. Il brano sarà distribuito su tutte le piattaforme digitali. Alla fine dell’anno scolastico alcuni allievi verranno scelti per un percorso discografico, televisivo o cinematografico. Il ventaglio di opportunità, grazie a questo nuovo progetto, è molto ampio.