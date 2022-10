CERSAIE 2022: consegnato al Centro Vendite Esagono il prestigioso Confindustria Ceramiche Distributor Award

Consegnato a Giovanni Bo, fondatore e Ceo del Centro Vendite Esagono, il prestigioso Confindustria Ceramica Distributor Award 2022. È la prima volta, nei 26 anni di storia del Premio, che un’azienda meridionale si aggiudica questo riconoscimento per i risultati ottenuti nel promuovere le piastrelle italiane. Risultato ancora più significativo alla luce dei Paesi che affiancano l’Italia per questa edizione: Germania, Francia e Belgio. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’ambito della Serata Cersaie a Bologna Fiere, in occasione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e l’Arredobagno. Sul palco, a consegnare il premio, Giovanni Savorani ed Emilio Mussini, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Confindustria Ceramica, alla presenza di Mauro Felicori, Assessore alla Cultura e al Paesaggio della Regione Emilia-Romagna.

“Questo riconoscimento premia, sulla base delle segnalazioni delle principali aziende produttrici italiane – dice Giovanni Bo -, la nostra storia, la competenza e la professionalità dimostrate negli anni, gli investimenti e le iniziative volte alla promozione delle piastrelle di ceramica italiane”. Da quarant’anni Centro Vendite Esagono è un punto di riferimento per la Campania e il Basso Lazio nel settore del design d’interni e arredo bagno: vi si rivolgono architetti, interior designer e arredatori degli studi più prestigiosi, non solo per la realizzazione e la ristrutturazione di appartamenti e ville, ma anche per alberghi e grosse strutture per uffici direzionali. L’Azienda, che si sviluppa presso i due concept store e lo showroom di 5mila metri quadri situati tra Aversa e Caserta, è attiva nel settore delle ceramiche, dell’arredo bagno, della rubinetteria e del parquet, ed è rivenditore ufficiale di alcuni tra i marchi più esclusivi del settore.