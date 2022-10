In attesa del prossimo incontro del Catania SSD con il Locri, in programma mercoledì 19 ottobre alle ore 18.30 e valevole per la settima giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, il Catania ha superato 2-1 la Mariglianese, in trasferta ed oltre ad essere capolista in solitaria, è anche l’unica squadra, in Italia, a punteggio pieno. Marcatori Vitale e De Luca su rigore.