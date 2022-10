Le migliori app per fare amicizia nel 2022: guida completa

Ti piace socializzare tramite il tuo cellulare e le reti? Entri in chat per fare amicizia a distanza? Oggi ti presentiamo diverse applicazioni per chattare con persone da tutto il mondo, con cui condividere gusti o scambiare lingue.

Se stai cercando persone come te, ti diremo quali sono le migliori app per fare amicizia che vivono sia in Spagna che in altri paesi. Ora è più facile che mai.

Continua a leggere!

Le migliori app per fare amicizia e incontrare nuove persone ed imparare le lingue.

Normalmente, le app di appuntamenti gratuite vengono utilizzate molto quando, in realtà, a volte vogliamo solo incontrare altre persone senza cercare una relazione. Le coppie di Tinder o Facebook sono tra le più conosciute. Tuttavia, ci sono app per fare amicizia solo che ti offrono un ambiente più sicuro e affidabile per parlare con nuove persone.

MeetMe

Tra le applicazioni più conosciute per fare amicizia c’è MeetMe. Ha più di 100 milioni di utenti registrati in diverse parti del mondo. In esso puoi chattare con altre persone, creare trasmissioni in diretta per ottenere follower e goderti gli spettacoli dal vivo in primo piano.

La cosa buona è che la funzione di messaggistica è gratuita e ti consente di inviare o ricevere foto e video. Ma se vuoi migliorare l’esperienza, puoi iscriverti a un piano premium per ampliare la tua ricerca.

Virtual Friend Shoulder

Se stai cercando un’app per incontrare persone come te e chattare tranquillamente, prova Virtual Friend Shoulder e fatti un nuovo amico. Questa app è simile a F3 Cool. Ti permette di interagire in modo anonimo per chiedere consigli o risolvere problemi.

Alcune delle sue funzioni sono personalizzare l’avatar, creare un diario, porre domande, rispondere ai dubbi di altri utenti e accedere a diverse categorie per interagire con persone che condividono i tuoi interessi.

Wink

Wink è una delle migliori app per fare amicizia con gli adolescenti , perché include sistemi di sicurezza per aggiungere i tuoi dati senza problemi. Ti consente di inviare testo, immagini, gif e audio. E come incontrare le persone vicino a te? Utilizzo dei filtri per trovare le persone in base alla loro posizione.

Questa app è perfetta per fare amicizia con chi ha gli stessi tuoi interessi. Il suo meccanismo è simile a un gioco: per ogni attività che fai, guadagnerai gemme per inviare una nuova richiesta o acquistare un nuovo sfondo per il tuo profilo. Scorri tra gli utenti registrati e scegli quello che più ti affascina per iniziare una nuova amicizia. Ed è che qui il tema è attirare l’attenzione attraverso la creatività del proprio profilo.

Bumble

Un’altra applicazione per fare amicizia o incontrare persone di un altro paese è Bumble. Ha un filtro con cui trovare il tuo nuovo migliore amico in base ai tuoi interessi. Puoi anche fare rete , chiedere informazioni su luoghi interessanti per i tuoi viaggi ed espandere la tua cerchia sociale.

Il vantaggio di questa app è che garantisce sicurezza e relazioni sane, quindi non aver paura di incontrare persone malintenzionate. Da parte sua, la versione premium ti consente di evidenziare il tuo profilo per ottenere più contatti.

Paltalk

Se desideri un’app che non sia per flirtare ma solo per fare amicizia, Paltalk potrebbe essere l’opzione migliore per te. Questa applicazione ha la funzione di karaoke e chat video in modo che l’interazione con altre persone sia più dinamica e divertente.

Puoi partecipare sia a chat pubbliche che a conversazioni private. Ti consente inoltre di personalizzare il tuo profilo, inviare e ricevere regali virtuali e accedere a video illimitati di alta qualità.

Ablo

Esistono molte applicazioni per incontrare persone, ma in Ablo l’utente è incoraggiato a farlo fare il primo passo per iniziare una nuova amicizia. Attraverso i suoi filtri, puoi selezionare le tue preferenze e accedere alle trasmissioni in diretta organizzate dall’app.

Se hai il coraggio, crea una trasmissione video e mostra il tuo talento. In caso di dubbio, puoi sempre accedere come ospite per esplorare questa e altre funzionalità.

MeetUpi

MeetUp è un’app per incontrare persone con gli stessi gusti. Comprende più di 330 mila gruppi e un’ampia varietà di eventi online.Se vuoi avere amici, invia messaggi diretti e conversa con le persone di tuo interesse.

Alcune delle sue funzioni sono la creazione di gruppi, l’organizzazione di eventi, la ricerca di comunità utilizzando parole chiave , tra le altre. Delle applicazioni per fare amicizia che esistono, questa è la più adatta per condividere con gli altri ciò che ti piace di più senza complicazioni.

Unbordered

Esistono diverse app per incontrare persone di altri paesi. Uno è Unbordered, che ti mette in contatto con persone da tutto il mondo per uno scambio linguistico . La cosa buona è che include un traduttore in modo che la barriera linguistica non sia un impedimento.

Alcune delle sue funzioni sono la creazione di blog, l’invio di messaggi audio e la ricerca di parole chiave per età, sesso e paese. Unbordered non è flirtare, ma incontrare persone con cui praticare le lingue e conoscere la loro cultura.

Boh

Se stai cercando un’app per fare amicizia in coreano, americano o di altri paesi, prova Boo. Con esso puoi partecipare a comunità di interesse, esercitarti nelle lingue e accedere a profili verificati per verificare che stai davvero parlando con una persona e non con un bot.

Boo usa la psicologia per trovare la nostra “anima gemella”. E non basta parlare con le persone. Ci deve anche essere una buona chimica e interessi simili per un’amicizia forte e duratura. Se vuoi saperne di più, visita Google Play e scaricalo gratuitamente sul tuo dispositivo Android.

Scout

Skout è per coloro che cercano solo di fare amicizia, non di flirtare. Ti offre molte opzioni per ampliare la tua cerchia. Questi includono la navigazione di profili e foto, l’invio di regali, il salvataggio di utenti preferiti e la visione di streaming live.

E se non sai come incontrare persone vicino a te, configura il tuo profilo per farlo in base alla loro posizione . È anche una buona app per trovare persone con gli stessi gusti grazie alle sue funzioni integrate. E se aggiungi punti, puoi sbloccare quelli premium in modo che il tuo profilo risalti di più.

Bumpy

Bumpy include una mappa per trovare nuovi amici vicino a te . In base ai tuoi dati, l’app ti consente di esplorare tra diversi profili verificati in modo che le tue relazioni siano oneste e affidabili.

Sebbene supporti anche gli utenti non verificati, sono limitati nei caratteri dei messaggi di testo e nel numero di video che possono inviare al giorno. In questo modo godrai di una maggiore sicurezza quando interagisci con altre persone.

Hilokal

Imparare le lingue è il modo migliore per conoscere altre persone e altre culture. Hilokal è presentata come una delle migliori app per lo scambio linguistico , dove puoi persino fare amicizia con i coreani. Include anche inglese, cinese, francese e tedesco.

Le chat room sono facili da usare. Nell’app è possibile avviare una conversazione casuale con un altro utente. Potrai migliorare la tua pronuncia e divertirti ad incontrare persone. Puoi scaricarlo gratuitamente su Google Play.

Limatch

Un’altra delle migliori app per fare amicizia tra adolescenti è Litmatch, poiché ha diverse funzioni interattive per socializzare online. Questi includono chat individuali o di gruppo, brevi chiamate vocali, creazione di sale per feste e personalizzazione dell’avatar.

La cosa buona di questa app è che puoi incontrare persone diverse in sicurezza. Non usarlo per flirtare o mostrare comportamenti inappropriati. Puoi scaricarlo gratuitamente e abbonarti a un piano premium opzionale per estenderne le funzionalità.

Hoop: fai nuove amicizie

Se sei un adolescente e stai cercando app per fare amicizia con la tua età, prova Hoop. Questa app ti consente di connettere il tuo account Snapchat per incontrare nuove persone da quella piattaforma. In questo modo aumenterai la portata del tuo profilo e avrai più utenti che si avvicineranno a te.

Tuttavia, per sollecitare gli utenti Snapchat, devi guadagnare diamanti. Questi si ottengono aprendo l’app ogni giorno, condividendo il tuo profilo, guardando un video e salendo di livello. Puoi anche acquistare un pacchetto di 20 diamanti per ottenere amici più velocemente.

Swipr

Swipr è un’app per fare amicizia e incontrare persone con i tuoi stessi gusti. Lo fai inserendo un profilo, facendo clic sul pulsante “Mi piace” e inviando un messaggio nella chat room. Inoltre, ti consente di connetterti con altri social network e con il tuo elenco di amici Snapchat.

Swipr è una delle migliori app per fare amicizia in tutto il mondo grazie al suo sistema di sicurezza. Sono vietate immagini e commenti negativi inappropriati in quanto favoriscono il rispetto e le relazioni positive. Sentiti libero di provarlo e goderti le sue funzionalità.

New Amigos

Infine, abbiamo New Amigos, che ti permette di incontrare persone dagli Stati Uniti, dalla Spagna e da qualsiasi altro paese. La sua particolarità sta nel fatto che include la funzione di sottotitolazione . Non è più necessario conoscere la lingua per parlare con persone di altre parti del mondo.

È perfetto anche per coloro che vogliono imparare una nuova lingua e vogliono sperimentare nuove culture. E se ciò non bastasse, l’applicazione consente di condividere video e foto per un’interazione più dinamica e divertente. Se vuoi saperne di più, visita il Google Play Store.

App per incontrare persone gratis: domande frequenti

Tinder può essere usato per fare amicizia?

Sì. Tinder è stato creato per fare amicizia e incontrare persone con cui puoi essere compatibile.

Qual è la migliore app per incontrare persone all’estero?

Ablo può diventare una buona opzione per coloro che vogliono incontrare persone provenienti da diverse parti del mondo. Include diverse dinamiche per rompere il ghiaccio e stabilire una nuova amicizia oltre i confini linguistici.