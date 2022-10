Sei modi in cui un wedding planner ti farà risparmiare denaro

Assumere un wedding planner può sembrare un lusso che una coppia con fondi limitati non può permettersi. In realtà, questo non è del tutto vero se si analizza fino in fondo la situazione.

I wedding planner sono disponibili in tutte le forme e budget. Che tu ci creda o no, puoi permettertene uno anche se la tua disponibilità economica non è delle migliori. Non solo, ma un vero wedding planner finirà per farti risparmiare denaro a lungo termine.

In media, un buon wedding planner, come può essere ad esempio Elena Le Fosse, può farti risparmiare fino al 20% sui costi totali del matrimonio e compensare la sua quota. Potrebbe non sembrare molto, ma quando sommi tutto, è abbastanza significativo.

Com’è possibile? I wedding planner professionisti fanno molto più di quanto pensi. Non solo ti aiutano a organizzare il tuo matrimonio, ma anche le finanze del tuo grande giorno. E oltre alle loro ampie connessioni di rete tra i vari professionisti del mercato, hanno una visione approfondita del settore e conoscono tutti i suggerimenti e i trucchi per pizzicare pochi centesimi senza sacrificare la visione generale.

Quindi, prima di scartare l’idea di avere un professionista che pianifica il tuo giorno speciale, pensa ai seguenti vantaggi.

1. Tracceranno la spesa e ti aiuteranno a rispettare un budget

Una delle cose fondamentali che un wedding planner dovrebbe fare è aiutarti a stabilire e rispettare un budget. Quindi, preparati a elaborare insieme un piano di spesa dopo aver discusso le nozze dei tuoi sogni.

Mentre continuate a lavorare insieme, terranno traccia di dove stanno andando i soldi e se stai spendendo troppo o meno in determinate aree. Ciò ti assicurerà di non ritrovarti con un conto a sorpresa inaspettato.

2. La loro rete VIP può farti ottenere sconti esclusivi

Ogni wedding planner ha contatti con varie sedi e fornitori sia nella loro area locale che nelle destinazioni più lontane. Con ciò, hanno il privilegio di offrire ai propri clienti un accesso speciale a luoghi o professionisti normalmente difficili da trovare.

In effetti, alcune sedi potrebbero non funzionare nemmeno con le coppie senza un wedding planner. Inoltre, queste relazioni consolidate spesso ti garantiscono uno sconto che qualcuno che non lavora nel settore non sarebbe in grado di ottenere.

3. Possono offrire suggerimenti sostitutivi

A parte la loro rete, i wedding planner tendono a conoscere i luoghi e i fornitori e sanno come fare le loro ricerche. Ciò significa che se la persona/il posto che vuoi assumere è fuori budget, possono suggerirti straordinari sostituti che non ti costringeranno a spendere troppo.

Anche se la tua ispirazione è un matrimonio lussuoso, un buon pianificatore può lavorare con la tua bacheca di ispirazione e realizzarla anche se sei a corto di soldi.

4. Possono negoziare cavilli contrattuali

Anche se un wedding planner consiglia un determinato fornitore, potrebbero esserci delle avvertenze nei contratti che potrebbero costarti una buona somma per cui non eri preparato.

Fortunatamente, i wedding planner leggono le scritte in piccolo in modo da non doverlo fare, tenendo d’occhio le bandiere rosse. Possono anche aiutare a rinegoziare un contratto se non corrisponde ai termini corretti e lavorare per rimuovere eventuali “commissioni nascoste” o extra non necessari, entrambi i quali non sono poi così rari.

5. Possono farti risparmiare sul costo opportunità

In economia si parla di costo e di costo opportunità. Non è un segreto che organizzare un matrimonio richieda tempo, anche per un professionista. Quindi, immagina quanto il processo potrebbe portare via dalla tua vita quotidiana se non ne sai nulla.

Per non parlare del fatto che molte coppie finiscono per fare più errori costosi se non sanno cosa stanno facendo. Se ritieni che coordinare un matrimonio stia sottraendo tempo al tuo lavoro, alla tua relazione o alla tua salute mentale, potrebbe valere la pena spendere qualche soldo in più e chiedere aiuto.

6. Hanno suggerimenti segretissimi

Come accennato in precedenza, i wedding planner professionisti conosceranno bene il mondo del wedding.

E grazie alla loro esperienza, hanno molta familiarità con tutte le possibili riduzioni di costi quando si tratta di qualsiasi aspetto del tuo grande giorno.

Che si tratti di sapere quali date sono scontate per luoghi specifici, o quali fiori possono essere sostituti indistinguibili a un prezzo più conveniente, un buon professionista ha letteralmente centinaia di informazioni che possono farti risparmiare davvero tanti soldi.