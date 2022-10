1° Convegno Araldico “L’Araldica e la Nobiltà” a Castello Angioino di Civitacampomarano

Civitacampomanaro – Si terrà; il 1° ottobre 2022 (h 15,30) presso la Sala del Castello Angioino in via Vincenzo Cuoco n. 2 di Civitacampomarano (Cb) il 1° Convegno Adriatico “L’Araldica e la Nobiltà”, antica e moderna, un vero patrimonio da tutelare. Tra le presenze previste quelle istituzionali e dell’organizzatore dell’evento, il N.H. Christian Agricola, originario di Ischitella, Rettore dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile famiglia Agricola, il quale riunisce per questo incontro varie personalità dell’aristocrazia italiana ed estera, possiamo dire ben dopo 76 anni questo è il primo evento del genere. Fungerà da moderatrice la giornalista Valentina Ciarlante di Teleregione. A seguire una cena di beneficenza, ed il ricavato andrà alla AGAM (Associazione Genitori Autismo Molise). Un incontro tra la nobiltà di oggi, ambitissima ieri e sotto diversi aspetti altrettanto in questa epoca. Anche se coi tempi moderni tanto è cambiato in questo terzo millennio. La Professoressa Isabella Astorri, Presidente Società Italiana per la protezione dei Beni Culturali (S.I.P.B.C.-Onlus) se. Reg. Molise tratterà il Tema “l’Araldica è un bene e un patrimonio che va tutelato”. Il Conte di Risicalla e Sant’Anna Morosina, Enzo Modulo Morosini, curatore dell’Archivio Storico Nobiliare Cavalleresco – Corder Modulo Morosini fondato nel 1878, nonché redattore e curatore del Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili tratterà il Tema, “l’importanza di preservare la memoria famigliare nell’era digitale”. L’architetto Franco Valente, Presidente Istituto Castelli sez.–reg. Molise, tratterà il Tema “gli scudi araldici dei Feudatari del Molise”. Il Marchese di Sansevero e Barone di Torricella, Fabio Pierri Pepe, Presidente dell’Accademia di Studi Araldici Nobiliari Cavallereschi tratterà il Tema, il riconoscimento dei Titoli nobiliari in Italia dopo la caduta del Regno. Concluderà la serata Dott. Vincenzo Germano, Presidente dell’AGAM Associazione Genitori Autismo Molise. Nel corso della serata ci sarà la cerimonia per la consegna del Premio Internazionale Capitolino Omaggiato a Gnaeus Iulius Agricola Legata-Augusti pro preatore Princeps ac Britaniae e di attestati nel campo delle scienza, arti e spettacolo, nell’imprenditoria ed in ruoli istituzionali a favore delle comunità e del prossimo civile e militare. Inoltre ci sarà la Premiazione Internazionale di Araldica dei Marchesi di Sansevero. Presenti all’evento anche alcuni rappresentanti di ex case regnanti e principesche ed altre persone illustri che hanno dato conferma della loro presenza alla manifestazione. Solo per citarne alcuni; Ten. Colonnello Massimo Spadoni di Roccafluvione, Principe di Monreale – Principe Mauro Antinolfi – Principessa Rafaela Malta di Morgia Sant’Angelo – Principe Morris Zoboli di Correggio d’Austria – il Marchese di Val Leonfonte nonché Console Generale per l’Italia dell’Ossezia del Sud – Duca di Borgoforte Aldo Improta – il Principe Flaviano Grillo – Cristian Raponi II Presidente dell’Accademia Leonina – Fulvio Lupieri Principe della Nubia Centrale – Matteo Povolo Conte di Feltre e Marostica – Massimiliano Raponi delegazione Polonia, Acc. Leonina, Cavaliere Granc Croce Camillo Carpinteri – Maurizio di Stefano dei Nobili Principi di Rascia altri Nobili e Cavalieri e Dame dell’Ordine di Malta, dell’Ordine del Santo Sepolcro, dell’Ordine dell’Aquila Romana, del Sacro Militare Ordine del S.S. dell’Annunciazione di Nazareth. Presente anche la Delegazione Regione Molise rappresentata in forza del Delegato N.H. Agricola per conto della Fondazione Internazionale Papa Clemente XI Albani. Seguirà la cena presso il ristorante la Passeggiata in Civitacampomarano, la quota di partecipazione è di € 60,00, parte del ricavato sarà devoluto e donato all’Associazione Genitori Autismo Molise Onlus. Rino Logiacco