Poco più di un anno dopo la finale dell’Europeo l’Italia di Mancini batte ancora l’Inghilterra e rimane in corsa per il primo posto in Nations League. Gli azzurri dovranno vincere in Ungheria. La Nazionale di Re Carlo III retrocede in Lega B. Decide Raspadori. Al 23’ lancio di Bonucci, Raspadori realizza la rete della vittoria. L’azzurro dopo un aggancio perfetto punta Walker e infila al palo lontano.