Come scegliere gli occhiali che fanno per noi

Oggi gli occhiali in commercio sono di tantissime fogge e stili, che si possono adattare a ogni tipo di volto e per ogni tipo di personalità.

Occhiali da vista alla moda uomo

L’occhiale da vista principalmente ha uno scopo utile, ovvero quello di permetterci di vedere meglio, quando siano presenti difetti di vista come miopia, presbiopia, ipermetropia, astigmatismo o ambliopia. Tuttavia anche l’occhiale da vista può essere un accessorio fashion.

Infatti non perché dobbiamo portare gli occhiali dobbiamo dire addio all’eleganza e allo stile. Oggi le moderne montature per occhiali non sono pesanti o bruttine come potavano essere un tempo. si possono trovare bellissimi occhiali alla moda tra gli occhiali da vista alla moda uomo e donna.

Per questo quando andiamo in un negozio di ottico o se consultiamo un e-commerce di vendita occhiali online, troveremo una vasta gamma di montature, di diversi colori e forme, dai materiali più innovativi, leggere e comode da indossare. Dobbiamo anche ricordare che per scegliere un tipo di occhiale dovremo osservare la forma del nostro viso e scegliere di conseguenza.

Infatti dobbiamo rispettare l’armonia del viso, se il nostro viso è rotondo, va bene una montatura sottile e squadrata. Se il viso è stretto e lungo meglio optare per una montatura spessa e tondeggiante.

Un viso più squadrato dovrà invece scegliere una forma morbida, con spessore medio o sottile, e colori neutri. Chi ha un viso perfettamente ovale può indossare invece tutte le forme di occhiali a scelta.

Anche la grandezza dell’occhiale è importante. E’ vero che oggi vanno di moda le forme oversize, tuttavia l’occhiale deve valorizzare il viso, quindi bisogna scegliere una misura che vada bene per il nostro ovale, che sia proporzionata alla grandezza del nostro viso. Le tendenze attuali per gli occhiali da vista alla moda uomo sono quelli di occhiali che seguono le forme classiche, ma con montature leggere e resistenti, oppure quelli realizzati con materiali innovativi e dallo stile di design, magari anche con tonalità accese.

Occhiali da vista alla moda donna

Gli occhiali alla vista oggi seguono le tendenze di moda, sia per uomo come per donna. Per donare un tocco di stile al nostro outfit quotidiano dobbiamo però sceglierli, come abbiamo visto precedentemente, con molta cura, in modo che stiano bene sul nostro ovale del viso e diano armonia e eleganza.

Gli occhiali da vista alla moda donna oggi sono dei veri e propri accessori da abbinare al nostro outfit. Quelli in metallo sono tra i più versatili per abbinamento di colori e look. Tra le versioni più gettonate quest’anno ci sono le montature ottagonali o esagonali.

Le montature di materiali high tech di peso piuma e alle cromie variegate però sono quelle di maggiore tendenza, anche con lenti maxi. In particolare va molto di moda l’occhiale squadrato, dalla forma classica, e se in forma oversize è adatto a look anche diversi.

Un altro tipo di bellissimi occhiali alla moda quest’anno sono gli occhiali a montatura ibrida. Sono occhiali che stanno bene con tutto, facili da abbinare a ogni tipo di abito, e molto versatili. Sono realizzati mescolando tra loro vari materiali, e sono occhiali davvero unici e originali. Sempre alla moda sono gli occhiali monocromo nelle tonalità pastello, la montatura Cat Eye, anche quella aviator e quella a fantasia tartarugata.

Occhiali da sole alla moda

Per quanto riguarda gli occhiali da sole alla moda, per la donna lo stile fashion di quest’anno sono gli occhiali con lenti oversize e dalla montatura in metallo. In particolare gli occhiali super leggeri e dalle forme geometriche e oversize.

Sono occhiali che donano comfort nel portarli, grazie ai materiali high tech con cui sono realizzati, dal peso piuma e con colorazioni variegate. Si indossano facilmente e stanno bene su tutto. Per l’uomo bellissimi occhiali alla moda quest’anno sono quelli aviator, dalla montatura molto leggera e confortevole.

Ancora un altro must sono le lenti esagonali, per dare originalità al volto. Chi ha un volto rotondeggiante e non spigoloso può osare con occhiali neri, dalla montatura grossa, in acetato. Anche quelli dalla forma delle lenti rettangolare, in gomma e molto sportivi.