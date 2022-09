Quanto tempo ci rubano i nostri documenti?

Ti sei mai chiesto con quanti documenti cartacei hai a che fare ogni giorno? Quante volte ti capita di prendere in mano un foglio durante la tua giornata?

Documenti e dati nella quotidianità

Nella società in cui viviamo non possiamo fare a meno di trascrivere continuamente informazioni su supporti cartacei, siamo inondati di contenuti, dati riguardanti ogni singolo aspetto della nostra vita. Scriviamo e compiliamo documenti per iscriverci in palestra, per acquistare una nuova televisione, per stipulare un qualsiasi tipo di contratto. Se ci pensiamo perfino gli scontrini della nostra spesa racchiudono un sacco di dati riguardanti la nostra vita, le nostre abitudini e rientrano senz’altro tra i documenti cartacei che utilizziamo quotidianamente.

È inutile aggiungere che la gestione di questa ingente mole di documenti è difficilmente governabile, in primo luogo dai singoli privati e a maggior ragione dalle aziende. Queste ultime hanno nel tempo assunto figure professionali specializzate, i c.d. data entry, che si occupano esclusivamente di inserimento dati per permettere alle aziende di gestire e organizzare l’enorme quantità di dati e informazioni che ogni giorno si ritrovano a dover trattare.

Tuttavia negli ultimi anni è stata sviluppata una tecnologia innovativa in grado di aiutare l’acquisizione e l’amministrazione di tutti questi dati, semplificando di molto il lavoro delle persone fisiche. Si tratta di software per la lettura ottica, sistemi ideati per acquisire dati presenti su documenti cartacei ma anche digitali e trasformali in formato digitale, in modo tale da renderli facilmente modificabili e gestibili direttamente dai singoli dispositivi (pc, smartphone, tablet ecc.). Potrete trovare informazioni tecniche più dettagliate sul sito https://www.softwareletturaottica.it/.

Vantaggi

Si tratta di una vera e propria svolta nella quotidianità di privati e aziende che non devono più impiegare tempo e risorse per un lavoro che può essere facilmente semplificato e automatizzato. Spesso non ci si rende conto della portata e degli effetti che questa nuova tecnologia può avere sulle nostre vite in termini di efficienza e produttività. Tra i vantaggi sicuramente possiamo annoverare:

Enorme risparmio di tempo

risparmio di energie che possono essere impiegate in altre mansioni più importanti;</li<

risparmio economico per quanto riguarda le aziende in quanto non sarà più necessario assumere diverse persone incaricate di inserire i dati;

maggior precisione, saranno infatti evitati tutti quegli errori derivanti dall’attività umana che per quanto possa essere precisa, non potrà mai competere con un sistema informatico creato ad hoc.

Benessere fisico e mentale

Un aspetto che spesso viene trascurato è forse il più importante nelle nostre vite: la salute. Passare l’intera giornata a ricopiare documenti e a gestire dati comporta livelli di stress altissimi in quanto si tratta di un’attività che richiede costante attenzione e precisione, non ci si può permette di sbagliare nemmeno una cifra, pena la perdita di ulteriore tempo per ricontrollare tutto alla ricerca dell’errore, o ancora peggio, nei casi in cui non ci si accorga dell’errore, tutto il lavoro potrebbe essere sbagliato e quindi vanificato.

I software di lettura ottica sono dei salvavita in questo senso, non solo fanno il lavoro al posto delle persone fisiche ma lo fanno anche meglio. Dall’utilizzo di questi sistemi potrà derivare un benessere sia mentale che fisico; infatti, attenuando i livelli di stress e sforzo, ci si sentirà subito più rilassati, si avranno più energie e più tempo da dedicare ad altro. L’utilizzo di queste tecnologie aumenterà in definitiva il nostro senso di soddisfazione e di conseguenza la nostra felicità.

Si tratta insomma di uno strumento che offre la possibilità di mutare radicalmente le nostre vite permettendoci di essere più efficienti, più precisi, più veloci ma soprattutto ci restituisce la nostra risorsa più importante: il tempo, che da questo momento potremmo impiegare per cose veramente importanti nella nostra vita.