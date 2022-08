Sarebbero tre le vittime e quattro le persone disperse in mare a causa dello scoppio di un container all’interno di un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone, avvenuto mercoledì pomeriggio dopo le 17:00. Le vittime e i dispersi sono tutti membri dell’equipaggio dell’imbarcazione, che batte bandiera straniera. Sono in corso le loro ricerche da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Rimangono da accertare le cause all’origine dell’esplosione.