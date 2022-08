A Brindisi Montagna, il teatro ‘da favola’ nell’ala del Castello

Nel Castello Fittipaldi, il 3 e il 4 Settembre (sabato 3 alle ore 21, domenica 4 replica pomeridiana ore 18) va in scena la performance teatrale STORIA DI UNA BELLA E UNA BESTIA. Lo spettacolo, liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont è scritto, diretto e interpretato da Alessio Chiodini (nel ruolo de La Bestia) affiancato in scena di Valentina Corti (Belle) e Federico Campaiola (Narratore). In un’ala del Castello, prenderà vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria ESPERIENZA TEATRALE grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Il Sindaco di Brindisi Montagna, Gerardo Larocca, ha fortemente voluto lo spettacolo all’interno dell’iniziativa ‘Estate a Brindisi – all’ombra del castello e dintorni’: ‘Storia di una Bella e una Bestia è il primo spettacolo teatrale che viene ospitato nel nostro castello. Per le iniziative estive, ho dato spazio alle eccellenze del territorio, pensando a iniziative di artisti locali. Ma ho fatto questa eccezione per poter regalare alla comunità un evento diverso, naturalmente ambientato in un castello. Mi piace l’idea di pensare al pubblico che dopo lo spettacolo, voltandosi pensi di essere appena uscito dalla favola che ha vissuto’.

Lo spettacolo è prodotto da Produzione Spettacoli Teatrali in collaborazione con l’Amministrazione di Brindisi Montagna.

CASTELLO FITTIPALDI ANTINORI

Brindisi Montagna (PZ)

Info e Biglietti: [email protected] – 3450461304 (attivo anche su Whatsapp)