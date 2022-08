Perché gli editori di Wikipedia non sono entusiasti delle donazioni in criptovaluta?

Una proposta avanzata dall’amministratore di Wikipedia ha optato per una votazione per sapere se la Wikimedia Foundation vuole ancora ricevere donazioni in criptovaluta. La risposta è stata un secco no. Questo particolare dibattito sulla proposta citata è in corso da gennaio e la votazione si è conclusa con circa 400 partecipanti. Il punto comune di contesa sono state le preoccupazioni ambientali, oltre il 71% degli utenti ha partecipato alla votazione che si è svolta da gennaio ad aprile 2022. La fondazione ha ricevuto donazioni di criptovalute per un valore di 130.000 dollari nell’ultimo anno fiscale. Si tratta di meno dello 0,1% delle entrate della fondazione, che nell’anno precedente erano state di 150 milioni di dollari.

La Fondazione Wikipedia non vuole assolutamente appoggiare le criptovalute

Il punto di conflitto per il rifiuto di appoggiare le criptovalute in qualsiasi forma o modo è legato all’argomento dell’insostenibilità della moneta. La questione dell’insostenibilità deriva da preoccupazioni di carattere ambientale e l’adozione della stessa causerebbe un danno alla reputazione dell’organizzazione.

Ad oggi, le crypto appartengono a un settore dell’investimento che è molto rischioso, che sta guadagnando una gran popolarità solo tra gli utenti al dettaglio, ha scritto l’utente di Wikipedia GorillaWarfare che è l’autore originale della proposta; il wikipediano ha anche aggiunto: “Penso che non dobbiamo avallare in questo modo l’utilizzo”. La Fondazione Wikipedia accetta attualmente donazioni in criptovalute: Bitcoin, Bitcoin Cash ed Ethereum. La decisione di accettare le valute alternative è stata presa nel 2014. Le criptovalute, tuttavia, sono al momento il canale più piccolo di donazioni e pagamenti.

La decisione di iniziare ad accettare pagamenti alternativi è stata presa in concomitanza con l’Internal Revenue Service degli Stati Uniti, che ha emesso una guida in materia. GorillaWarfare, un wikipediano e un attivista contro le criptovalute, nella sua proposta aveva affermato che “Bitcoin ed ETH sono le 2 crypto più usate ed entrambe sono proof-of-work (per ora…), che usano una quantità di energia molto elevata”, sottolineando l’insostenibilità della moneta alternativa.

Molti utenti si sono inoltre battuti affinché le criptovalute fossero ancora accettate come donazione, adducendo la logica che il Bitcoin consuma energia solo durante il mining e non durante il trading su piattaforme come Bitalpha AI, e non durante le transazioni. La maggior parte degli utenti ha affermato che Wikipedia non avrebbe dovuto iniziare ad accettare le criptovalute, alcuni hanno addirittura definito questa mossa uno “schema Ponzi”.

A che punto è la criptovaluta in termini di sostenibilità?

Le criptovalute non sono sostenibili, non c’è dubbio, tuttavia con il tempo le criptovalute hanno cercato di passare alla sostenibilità. Il problema dell’impronta di carbonio è al primo posto, poiché le emissioni di carbonio portano al riscaldamento globale, ma recentemente il Bitcoin ha fatto un salto verso un approccio più verde. Recentemente, con il sostegno di Tesla, Block, la società di infrastrutture Bitcoin e blockchain Blockstream, si è rivolta all’energia solare per estrarre Bitcoin.

Si tratta di una mossa piuttosto rivoluzionaria da parte delle società, che significa anche che il mining di Bitcoin può finanziare con successo un’infrastruttura energetica a zero emissioni di carbonio. In seguito si potrebbe passare al mining di Bitcoin al 100% rinnovabile, quindi questo sviluppo è sicuramente un inizio. Molte altre criptovalute, come Cardano e Nano, utilizzano una quantità di energia elettrica molto inferiore. Stellar e Algorand sono criptovalute a emissioni zero, per citarne alcune.

Questo invita a pensare che organizzazioni come Wikipedia potrebbero iniziare ad accettare pagamenti tramite criptovalute che operano in modo più ecologico. Non è necessario abbandonare del tutto le criptovalute, ma accettare alternative più nuove ed ecologiche aiuterà le organizzazioni a ottenere più donazioni senza danneggiare l’ambiente. Con il tempo e una giusta opportunità per le criptovalute, le cose possono lentamente iniziare a migliorare.