I Millennial Abbracciano Bitcoin mentre i Boomer, i Gen-Xer detengono la ricchezza tradizionale

Charles Schwab ha pubblicato il suo rapporto sull’indicatore di investimento del terzo trimestre, un rapporto trimestrale che suddivide l’allocazione degli investimenti nei conti di intermediazione dell’azienda. Conferma ciò che la maggior parte di noi sa da un po’ di tempo: i millennial sono più in sintonia con il valore del Bitcoin rispetto alle loro controparti Gen-X e Boomer.

Secondo il rapporto, il Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) è stato il quinto titolo azionario più popolare tra i conti Millennial gestiti dalla società di intermediazione, rappresentando l’1,84% di tutte le risorse gestite per la fascia di età. I millennial rappresentano il 12,9% dei clienti di Charles Schwab, rispetto al 41,8% dei Gen-Xer e al 38,6% dei Boomers.

In cima alla lista dei Millennial c’era Amazon (7,87%), seguita da Apple (6,18%), Tesla (3,22%) e Facebook (3,03%). Per ironia della sorte, Berkshire Hathaway, una holding fondata e guidata dal famoso Warren Buffett, è rimasta appena dietro GBTC all’1,73%. Al contrario, Berkshire Hathaway ha avuto un ruolo più importante sia per gli investitori della Generazione X che per quelli del Boomer, occupando il terzo posto in entrambe le categorie rispettivamente per il 2,37 e il 2,75 percento. Mentre Amazon ha superato Apple per la fascia di età dei Millennial, questi due titoli hanno scambiato i posti con Gen-Xers e Boomers, con Apple che ha usurpato il primo posto da Amazon.

L’abbraccio millenario di Bitcoin

Il Bitcoin Trust di Grayscale non è entrato nella top ten dei portafogli Gen-X e Boomer di Schwab, né Tesla o Walt Disney Co. Anche così, vedere GBTC presente tra i titoli blue chip nella categoria Millennial potrebbe essere considerato una pietra miliare legittimante per una risorsa che Warren Buffett ha criticato come “veleno per topi al quadrato”. E parla anche dell’idea che i Millennial, abituati a crescere in un ambiente digitale in continua evoluzione, si scalderanno al bitcoin prima delle loro controparti generazionali più vecchie.

All’interno di questa stessa fascia di età, il 37% ha indicato di possedere azioni, mentre il 20% ha affermato di possedere bitcoin, un dato che il partner generale di Blockchain Capital Spencer Bogart ha definito “particolarmente sorprendente” rispetto al fatto che solo il 37% delle persone sotto l’età 35 sono investiti in borsa. La relativa apatia della generazione dei Millennial nei confronti del mercato azionario, e, al contrario, la sua attrazione per il bitcoin, parla dell’abisso della proprietà della ricchezza tra le generazioni negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto della Federal Reserve del 2019 di Business Insider, i Boomers possedevano circa il 21% di tutti gli americani ricchezza quando, nel 1989, raggiunsero all’incirca l’età che hanno oggi i Millennials. In confronto, oggi i Millennials possiedono un insignificante 3 percento. Nel frattempo, i Boomers ora controllano il 60% della quota di ricchezza negli Stati Uniti, mentre i Gen-Xer ne possiedono circa il 16%.

I millennial hanno gravitato verso bitcoin e altri asset che non sono stati concentrati nelle generazioni precedenti (come Tesla e Facebook) forse nel tentativo di correggere questo divario di ricchezza. Almeno, GBTC, che vende bitcoin a un prezzo elevato, è attivo dal 2015 e si è dimostrato un sostituto per altre rampe istituzionali regolamentate, come un ETF bitcoin.

Conclusione

Il sondaggio Schwab dimostra che la domanda di bitcoin tra le giovani generazioni c’è; se ci fossero altri metodi più abbottonati per acquistarlo e tenerlo per il tuo investitore medio, forse vedremmo ancora di più, specialmente in una generazione che detiene meno di un frammento della ricchezza che i loro genitori detenevano alla stessa età.