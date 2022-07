Logistica e E-Commerce: perché è indispensabile?

Ricerche effettuate recentemente confermano che quasi la metà dei brand europei crede che il successo del proprio ecommerce sia fortemente influenzato dalle capacità logistiche dello stesso. Effettivamente, al contrario di quanto molti possano pensare, l’ambito della logistica, per gli ecommerce in particolare, può essere davvero complesso se non gestito adeguatamente e, così come gli stessi imprenditori sostengono, può influenzare il successo della propria attività.

Non è infrequente che gli ecommerce, soprattutto quelli appena fondati o comunque dalle piccole dimensioni, abbiano delle difficoltà nella gestione della logistica: si pensi, per esempio, ai business appena lanciati che ricevono, per fortuna, tantissimi ordini ma, allo stesso tempo, non sanno come organizzarsi per garantire un servizio di spedizione impeccabile e che possa essere davverosoddisfacente per i propri clienti. Diventa quindi fondamentale, per gli ecommerce, poter contare su tutto quell’insieme di attività afferenti alla logistica che siano organizzate efficacemente sia da un punto di vista strutturale che gestionale.

La soluzione a tali difficoltà, però, esiste ed è anche parecchio valida: se non si è in grado di gestire adeguatamente tutto ciò che concerne la logistica e non si hanno nel proprio staff delle figure competenti in materia, è possibile affidarsi ad un servizio di logistica per terze parti.

Si tratta di un servizio che permette alle aziende che ne vogliano usufruire di affidare a terzi, appunto, tutte quelle attività relative alla catena di approvvigionamento quindi, per esempio, l’imballaggio dei prodotti e/o l’evasione degli ordini in generale. La semplificazione delle attività non è l’unico vantaggio che gli ecommerce possono trarre dall’affidarsi ad una società che svolga tale compito: esternalizzando la gestione della logistica, è possibile contare su professionisti del settore che sappiano esattamente cosa fare e quindi, su una migliore esperienza del consumatore in generale.

LogiTre è un 3PL estremamente specializzata nel settore della logistica ecommerce; in virtù dell’esperienza acquisita nel campo della logistica, affidandosi a LogiTre è possibile contare non solo su un servizio estremamente efficiente ma anche sulla possibilità di modificare e correggeregli eventuali errori sussistenti nella propria catena di approvvigionamento. Affidare la gestione della logistica a terzi fa sì che il brand in questione possa effettivamente dedicarsi solo ed esclusivamente al proprio business.

Gli ecommerce che decidono di affidarsi al servizio offerto da LogiTre possono contare sull’evasione dei propri ordini entro 24h, su spedizioni tracciate in ½ giorni, su report giornalieri circa gli ordini evasi, lo stato delle spedizioni e le scorte esistenti in magazzino nonché su un account manager dedicatoche seguirà la vostra azienda e alla quale potranno essere poste domande e/o richieste. Fra gli altri servizi offerti vi è la gestione dei resi, attività da non sottovalutare anche perché una logistica che possa definirsi davvero efficace è quella che mette al centro dei propri processi la soddisfazione dei clienti.