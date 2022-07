Matrimonio in spiaggia: nozze memorabili sulla battigia

La scelta di sposarsi in spiaggia è una decisione comune a molte coppie, che desiderano coronare il proprio sogno d’amore in riva al mare. Nel caso in cui si abbia in mente di seguire questo desiderio, però, ci si deve preoccupare di alcuni aspetti pratici che è fondamentale tenere in considerazione per poter godere di un evento davvero perfetto. Per esempio, quando sposarsi? Bisogna pensare a un orario adeguato e, al tempo stesso, ideare un piano alternativo nella sfortunata ipotesi in cui il meteo non sia favorevole. In linea di massima per il matrimonio in spiaggia è consigliata la stagione estiva, ma è opportuno evitare di celebrare le nozze a un’ora in cui il sole è eccessivamente forte.

Come mettere gli ospiti a proprio agio

Tutti i particolari devono essere studiati e messi a punto per fare in modo che gli invitati si sentano a proprio agio. La soluzione più diffusa è quella di un matrimonio celebrato all’ora del tramonto, sia perché in questo modo non si patisce troppo il caldo, sia perché l’atmosfera è la più romantica che si possa immaginare, con il calar del sole che offre una scenografia memorabile. Nel caso in cui, però, non si voglia rinunciare a una cerimonia allestita nelle ore pomeridiane, ci si deve preoccupare di proteggere le persone dal sole; a questo proposito può essere utile prendere a noleggio una o più tensostrutture, per abbellirle poi con dei fiori, dei teli in organza o comunque delle decorazioni a tema.

La location

Tutti i dettagli devono essere studiati con cura quando si pensa alla location del matrimonio, a prescindere dal fatto che in riva al mare si svolga solo la cerimonia o si tenga anche il rivestimento. Per questa ragione è necessario pensare sia all’orario più indicato che a un luogo a cui si possa giungere facilmente, ovviamente in linea con il mood e lo stile delle nozze. Un arco floreale è una presenza quasi obbligata per far sì che gli sposi abbiano una cornice adeguata entro la quale scambiarsi le promesse. Per una cerimonia in stile bohémien, la spiaggia è la migliore delle location possibili; al tramonto si può impreziosire lo scenario con alcune candele e magari con degli acchiappasogni. Ma la lista degli accessori a cui si può ricorrere è davvero lunga e variegata e comprende, fra l’altro, decorazioni in legno e ghirlande, ma anche borse da mare in stile retro con foglie e rami che richiamino la natura.

Che cosa serve per un matrimonio perfetto

A seconda dello stile delle nozze, che possono essere più o meno informali, si può pensare di ricorrere a una o più passerelle in legno da posare sulla spiaggia per evitare che gli sposi e gli ospiti si ritrovino a sprofondare nella sabbia: il che potrebbe non essere piacevole, soprattutto se la sabbia scotta per il sole. Al termine della cerimonia si possono offrire degli spiedini a base di frutta fresca, delle granite o dei cocktail rinfrescanti. Una buona idea è quella di prevedere una welcome bag, vale a dire un omaggio destinato a tutti gli invitati che consenta loro di passare il resto della giornata e affrontare il ricevimento all’insegna del massimo comfort. Il contenuto può comprendere, dunque, uno spray contro le zanzare, un ventaglio decorato in maniera fantasiosa, un paio di ciabatte infradito e un cappello di paglia per proteggersi dal sole. Infine, c’è da pensare al menù, e in questo caso i prodotti di stagione sono indispensabili: il pesce è un grande classico, ma non vanno escluse opzioni alternative come le grigliate di carne o le monoporzioni tipiche del finger food.

A chi rivolgersi per organizzare un matrimonio in spiaggia

Organizzare un matrimonio in spiaggia è molto più semplice se si può contare sul supporto di un wedding planner: per esempio i professionisti di Lillà Bianco, pronti a offrire a tutte le coppie di futuri sposi il sostegno di cui hanno bisogno per programmare delle nozze perfette. Grazie ai wedding planner di Lillà Bianco è possibile mettere da parte lo stress e le ansie connesse ai preparativi per concentrarsi solo sugli aspetti più belli del giorno delle nozze, che devono essere semplicemente indimenticabili.