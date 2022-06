Narrativa-Poesia-Saggistica: 30 novembre 2022 il termine per l’invio delle opere

MONZA – Sciolti i canapi e partita la seconda edizione del Premio Letterario “Assosinderesi Awards”, promosso dall’Associazione Assosinderesi, la Community creata e presieduta da Donatella Rampado (direttrice Risorse Umane, formatrice, scrittrice, esperta in marketing e comunicazione) che promuove cultura etica nelle arti e nei mestieri, per sostenere e sviluppare la cultura e il vivere secondo giustizia, sia in ambito personale che professionale, così come dal significato del termine “sinderesi” (dal greco συντήρησις da συντηρέω, verbo che significa “vedere”, “osservare”, “fissare lo sguardo”, quindi anche “esame di sé”, ad indicare la naturale capacità morale dell’animo umano in grado di discernere tra bene e male).

Il concorso prevede la partecipazione di opere edite e inedite a tema libero per le tre categorie di riferimento: NARRATIVA (romanzi, raccolta di racconti), POESIA (sillogi poetiche, opere poetiche, aforismi), SAGGISTICA (storia, filosofia, economia, finanza, business, varia). Il termine utile per l’invio delle opere è fissato al 30 novembre 2022, secondo le disposizioni di dettaglio previste nel bando del Premio, consultabile sul sito dell’associazione o dal link qui sotto indicato.

https://www.donatellarampado.com/seconda-edizione-premio-letterario-assosinderesi-awards/

Nel corso della cerimonia di premiazione – prevista nella primavera del prossimo anno in data ancora da stabilire – oltre alla proclamazione dei vincitori nelle varie categorie e alla consegna dei relativi riconoscimenti, saranno conferiti Premi alla Carriera e Premi speciali per riconosciuti meriti nella promozione della cultura, attribuiti a Personalità eccellenti che si sono distinte per il loro impegno nel campo della cultura etica e del volontariato associativo, culturale e d’impresa.

Come già per la prima edizione del Premio – conclusasi il 14 maggio scorso con la cerimonia di premiazione tenuta presso Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno – propiziata da un grandissimo riscontro partecipativo e da un significativo successo, anche per questa seconda edizione sono confermati Presidenti di Giuria, per ciascuna delle tre sezioni del Premio – tre insigni Personalità del panorama culturale contemporaneo: il dott. Rodolfo Vettorello per la POESIA; il prof. Hafez Haidar per la SAGGISTICA; il prof. Orazio Antonio Bologna per la NARRATIVA.

La Giuria di Qualità, che valuterà le opere pervenute nelle tre sezioni, è composta da operatori appartenenti al mondo accademico, culturale, artistico, legale e imprenditoriale, ed è articolata come segue in ordine alfabetico:

Enzo Bacca, Giovanna Bonaiuti, Barbara Brambilla, Riccardo Busetto, Antonio Colandrea, Carmelo Consoli, Marisa Cossu, Franca Donà, Maurizio Donte, Sonia Giovannetti, Caterina Guttadauro La Brasca, Paola Marras, Adriana Masi, Angioletta Masiero, Roberto Mestrone, Giuseppe Milella, Anna Montella, Rosella Murano, Goffredo Palmerini, Laura Parigi, Claudia Piccinno, Marina Pratici, Annalisa Rodeghiero, Sara Rodolao, Mina Rusconi, Francesca Sassano, Evaristo Seghetta, Patrizia Stefanelli, Giuseppe Terranova, Sonia Vatteroni, Renata Veneziano.

Il Premio Letterario Assosinderesi Awards, infine, gode di prestigiosi e meritevoli patrocini culturali e morali, quali: La Camerata dei Poeti di Firenze, WikiPoesia-Enciclopedia Poetica, Cenacolo Internazionale di Arti e Lettere “Le Nove Muse”, Associazione Culturale Giglio Blu di Firenze, Gruppo Autori Polesani, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus di Rovigo, Podere Alberese, Associazione La Brunella, Caffè Letterario “La Luna e il Drago”.