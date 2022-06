Gratta e Vinci: come si presentano nei casino online

Sono uno dei giochi più amati dagli italiani che vogliono tentare la fortuna: parliamo dei Gratta e Vinci, un vero must nel Bel Paese. E il motivo è presto detto: sono veloci, immediati e non richiedono alcuna abilità di gioco. Ma a rendere ancora più popolare questo gioco è stato sicuramente il loro arrivo sui casinò online, dove ormai hanno trovato un posto fisso.

Ce ne sono di tantissimi tipi, con diversi montepremi, ma ogni biglietto che si acquista garantisce sempre e solo una cosa: la semplicità di gioco. La storia dei Gratta e Vinci in Italia ha inizio nel 1994, grazie alla Lotteria Nazionale e fin da subito hanno saputo incuriosire i giocatori. Ma in che modo si vive l’esperienza del gioco di gratta e vinci con soldi veri quando si prova la versione digitale scegliendo una piattaforma sul portale CasinoDeps.it e sfruttando le opportunità del gioco online? Continua a leggere per saperne di più!

Come funzionano i Gratta e Vinci online

Come abbiamo detto, a prescindere dal tipo di biglietto che si acquista, la speranza comune dei giocatori è solo una: riuscire a trovare simboli vincenti man mano che si gratta la superficie. Ma come è possibile vivere questa esperienza di gioco sulle piattaforme digitali?

Devi sapere che i casinò online separano sempre questa modalità di gioco dal resto del catalogo di gioco. Accedendo all’apposita pagina puoi trovarti di fronte a una serie di biglietti, sempre in aumento, soprattutto in base alla fama del casinò scelto. La divisione offerta di solito riguarda il costo del biglietto: si spazia da 1€, 3€, 5€ per poi salire a 10€ e 20€. E ovviamente sono state adattate alla loro versione online anche due grandi colossi come Turista per Sempre e Maxi Miliardario, in assoluto i giochi più amati e popolari tra i giocatori italiani. Ma ovviamente l’offerta non finisce qui!

La particolarità del gioco d’azzardo online è l’accessibilità e la varietà di giochi. Anche in questo caso è possibile trovare Gratta e Vinci Online che costano 0,50 centesimi, con i quali è possibile vincere montepremi interessanti. Il tutto giocando in pochi secondi, direttamente da computer o da smartphone.

Hanno alte probabilità di vincita di soldi veri?

Anche se parliamo di un gioco di pura fortuna, che ti porta a sfidare la Dea Bendata senza alcun tipo di abilità d’azzardo, è sempre bene considerare un paio di cose prima di giocare. Per massimizzare il livello di giocabilità ma soprattutto di sicurezza al gioco, soprattutto quando si scommettono soldi reali, è doveroso leggere il regolamento. E il discorso vale anche per i Gratta e Vinci.

In questo caso sono previste regole precise, che prevedono anche una vincita minima. Ogni biglietto deve infatti presentare le modalità di gioco e riportare soprattutto le probabilità di vincita. Ciò accade perché ogni diversa tipologia ha delle probabilità diverse. Per esempio, secondo quanto riportato dall’ADM, la probabilità media di vincita di questo gioco è di 1 su 3,6. Inoltre è anche precisato che il valore medio di RTP è del 75% dell’importo scommesso.

Conclusione

Indubbiamente i Gratta e Vinci online sono ideali per vivere l’emozione vera di questo gioco anche a distanza. Il grande vantaggio che offrono è l’accessibilità e soprattutto il buon livello di intrattenimento con un gioco facile e immediato, che è stato ben curato anche in termini di grafica. Spesso sono anche molto piacevoli gli effetti moderni che accompagnano il suo gameplay.

Ovviamente è sempre bene giocare in modo responsabile, perché anche se, come detto, è possibile scommettere partendo da pochi centesimi, è bene mantenere sempre il controllo dei propri acquisti. Se dopo diversi biglietti non si è ottenuta una vincita, è preferibile non ostinarsi, ma cercare invece di fare delle pause e ritentare in un altro momento.

Solo così sarà davvero possibile apprezzare il divertimento “lampo” che sanno garantire i Gratta e Vinci!