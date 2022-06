Con StampaeStampe.it ricevi le tue stampe personalizzate in HD con consulenza completa

Dalle consulenze pre-stampa ai prodotti finiti chiavi in mano passando per preventivi in tempo reale: sono numerosi i servizi che StampaeStampe.it offre al pubblico italiano ed europeo. Centro di stampa digitale con oltre 20 anni di esperienza nel settore, consente di realizzare centinaia di iniziative pubblicitarie personalizzate e di assoluta qualità, nei tempi più adatti a seconda delle esigenze dell’utente. Sono del resto oltre 50.000 i clienti soddisfatti.

Il catalogo dell’e-commerce è in continuo aggiornamento, proprio per rispondere a ogni richiesta. Nel novero dei prodotti si incontrano biglietti da visita, espositori per fiere, carte da parati, forex o striscioni. Ma sono disponibili anche flyer, stickers, adesivi per vetrine, brochure ed etichette per vino. La stampa avviene in HD.

Nell’eventualità di dubbi, domande o richieste particolari, è attivo un cordiale servizio di customer care, sempre pronto ad indirizzare verso la scelta più adatta. È raggiungibile via e-mail, tramite numero di telefono, chat online o social network.

Ogni supporto utilizzato assicura un’eccellente qualità di stampa, e permette di dare vita a progetti di comunicazione ed iniziative pubblicitarie sia per interni che per esterni. Del resto, vengono impiegati unicamente macchinari all’avanguardia e moderne tecnologie.

Le spedizioni sono effettuate da corrieri espressi nazionali con comprovata esperienza, come BRT e GLS. Il cliente, però, ha l’opportunità di scegliere la data di consegna che meglio si adatta alle proprie necessità. Più lontana è, più il prezzo diventa conveniente.

PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, in tre rate con Scalapay o in contanti con ritiro della merce in sede sono le modalità di pagamento previste da StampaeStampe.it. Tutte quante garantiscono la più totale protezione.

Con un click sulla sezione “Promozioni” si incontrano le occasioni di risparmio più competitive attualmente attive. Inoltre, sono cumulabili con gli sconti relativi alla data di consegna. Il portale implementa poi una sezione “Blog” dove sono raggruppati consigli e spunti interessanti per ottimizzare i propri progetti.

Infine, a conferma della qualità dei prodotti e della professionalità del team aziendale giungono le oltre 4.200 recensioni verificate da Feedaty, che registrano un punteggio medio di 4,8/5.

Desideri uno sconto del 10%? Allora approfitta del codice promo BENVENUTO10, valido sul tuo primo acquisto!