Premio Culturale Cartagine XX edizione: cerimonia in Campidoglio

IL PREMIO CULTURALE INTERNAZIONALE CARTAGINE FESTEGGIA IN CAMPIDOGLIO LA XX EDIZIONE

La cerimonia di premiazione avrà luogo venerdì 17 giugno 2022 nella Sala della Protomoteca

ROMA – Il “Premio Culturale Cartagine”, prestigioso riconoscimento destinato a coloro che hanno contribuito, in Italia ed all’estero, allo sviluppo della cultura in diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e, quindi, della fratellanza universale, è giunto alla ventesima edizione. Rappresenta idealmente un “Ponte di Cultura” tra i popoli che si affacciano sul “Mediterraneo”, che rappresentava all’epoca della civiltà Cartaginese e Romana, il solo “mondo noto e conosciuto”.

Venerdì 17 giugno 2022 alle ore 15, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine è organizzato e gestito da una apposita Associazione culturale denominata “Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0”, organizzata sulla base di un proprio Statuto, il cui Rettore e Presidente è il dottor Alessandro Della Posta.

Il Premio Cartagine nasce nel 2001, il “Primo anno del Terzo Millennio”, ed il “numero” delle sue edizioni, quindi, scandirà lo scorrere degli anni di questo nuovo Millennio, nella speranza dovrà rappresentare il millennio dell’integrazione tra i popoli e dello sviluppo globale della pace, della scienza e della solidarietà.

Peculiarità unica ed originale del “Premio Culturale Cartagine” è riconoscere quali personaggi illustri, non solo coloro che hanno già alle spalle un background importante e ben noto alla collettività ma soprattutto quelle personalità ancora poco note che lavorano, seppur non ancora alla ribalta, per costruire un percorso virtuoso e determinante in vari settori: dall’impegno sociale alla ricerca medica, dalla divulgazione della cultura all’imprenditoria di qualità, dalla difesa dei diritti umani alla politica etica e solidale. Tutte le personalità che vengono insignite del Premo Cartagine, sono annotate sul prestigioso Albo d’Onore dell’Accademia, ed assumono la qualità di ‘Accademici’.

Il Premio Culturale Internazionale Cartagine è strutturato in ‘Sezioni’: Pace e Difesa dei Diritti Universali; Scienza & Ricerca; Arte e Cultura; Politica e Relazioni Internazionali; Imprenditoria ed Economia; Sport; Tutela dell’Infanzia; Medicina & Biologia; Giornalismo; Impegno Sociale Nazionale e Internazionale; Volontariato; Religione e Filosofia; Tutela dell’Ambiente e Risorse Energetiche; Sicurezza Nazionale ed Internazionale; Giustizia e Legalità; Cinema & Spettacolo; Musica; Universale; Junior.

Inoltre sono previsti tre ‘Riconoscimenti Onorifici’ assegnati dalla Giunta dell’Ateneo, per i seguenti meriti: Riconoscimento Speciale alla “Carriera” , Riconoscimento Speciale alla “Memoria” , il Premio Accademico d’Onore e il Premio Accademico di Merito.

Nell’ambito delle iniziative dell’Accademia, un ruolo di primaria importanza è riservato alle “Città” ed alle altre “Istituzioni” (Regioni, Province, ecc.) che hanno ospitato il Premio Cartagine o che hanno contribuito a sostenere in modo fattivo l’iniziativa, le quali fanno parte di diritto un apposito organismo dell’Accademia, il “Consiglio delle Istituzioni”, al quale sono conferiti importanti compiti tra i quali quello di individuare di anno in anno la sede di svolgimento della Cerimonia di conferimento dei Premi.