Puglia – Pro-loco nomina Mongelli e Miceli Ambasciatori dell’Ente

Foggia – Presentato L’Ente Proloco italiane sez. Puglia. Melinda Miceli e Andrea Filippo Mongelli nominati ambasciatori dell’Ente . Presso l’Istituto Tecnico Pacinotti di Foggia alle ore 11 del 21 maggio si è tenuta la Conferenza di presentazione dell’ Ente Proloco Italiane sez. Puglia, in collegamento video con Pino Greco turismo e cultura.

Presenti anche la vicepresidente Patrizia Alberini e il consigliere Grieco Federico.

Il Presidente Vito Aprile dopo i saluti ha presentato i relatori: Pasquale Ciurleo presidente nazionale, Ruffino Oronzo APS calcarea turismo, Progetto parchi turistici Andrea Visit Minervino, il Presidente di Tota pulchra Monsignor Jean Marie Gervais, il campione mondiale di dama Sergio Scarpetta. Interventi da remoto del dr. Andrea Filippo Mongelli consulente cyber-security e della dr.ssa Melinda Miceli, scrittrice internazionale critico d’arte direttore artistico onorifico di Ippogrifo d’oro, Premio Giotto e varie onorificenze.

Dopo gli interventi, le attribuzioni delle cariche diplomatiche onorarie conferite a Melinda Miceli “Ambasciatrice della Cultura della Proloco Puglia nel mondo” per il prestigio della sua professionalità di Critico e Scrittrice internazionale. Ad Andrea Filippo Mongelli Mongelli, quella di “Ambasciatore Proloco Puglia” per le sue competenze e il lavoro diplomatico svolto. Presente lo stilista Renato Balestra che ha parlato alle classi del settore moda, in un intervento di grande qualità. Ha spiegato poi la dr.ssa Miceli: “Sono molto lieta di accogliere l’invito di oggi ed altresì di essere stata chiamata in causa dell’ente Pro Loco Puglia ufficialmente presentato oggi da Vito Aprile, in quanto credo molto nelle sue prospettive di crescita di questo e nelle sue possibilità creative sia per il territorio che per la cultura in riferimento anche alla storia della Puglia. La “pro loco“ come dice il termine stesso è “a favore del luogo“, un’associazione molto attiva nella valorizzazione del proprio territorio e delle sue peculiarità pertanto quale persona più adatta di Vito Aprile che svolge un ruolo sociale e culturale e artistico fondamentale a livello nazionale anche con la sua associazione. Oggi credendo tantissimo nella sua missione, affianco la mia figura culturale alla Proloco per il management e la comunicazione degli eventi stessi, forte del mio cursus di scrittrice internazionale, esperta di comunicazione e direttore artistico onorifico di premi e testate. Attraverso i miei libri, mi sono sempre attivata per valorizzare questi incantevoli scorci di paradiso mediterraneo che comprendono tutto il nostro Sud, la Magna Grecia, altresì con la realizzazione di mostre, presentazioni, di eventi culturali e premi.

In particolare, questa sera, sono stata invitata da Vito Aprile che tanto opera per sostenere la Pro Loco, punto di riferimento essenziale anche per la gestione organica degli eventi, per l’educazione permanente dei Cittadini che non sempre conoscono la reale portata di ciò che sono abituati a vedere. Per me Melinda Miceli, essere qui oggi, e ricevere la nomina di Ambasciatrice dell’Ente Proloco italiane sezione Puglia, vuol dire essere coerente con gli eventi a difesa della Cultura e l’Arte, che promuovo attraverso le testate per cui scrivo. Favorire il turismo consapevole, tanto danneggiato dalla pandemia, preservare il recupero di beni architettonici, di risorse ambientali, di tradizioni popolari e di mestieri artigianali, mi appare oggi fondamentale per combattere la globalizzazione dei luoghi e degli aspetti culturali insoliti da riscoprire. A questi obiettivi insieme a Vito Aprile mi affianco per offrire risorse e volontari di alto spessore, al fine di creare su questo territorio tanto amato da Federico ll, un vero e proprio modello vincente per tutta l’Italia”.