iosonocorallo, “Narciso” è il nuovo singolo

Amore o ego? Questa è la domanda che accompagna la storia raccontata in “Narciso”. Spesso la linea è sottile e non è sempre facile rendersene conto. Ci si incammina in una “strada d’oro ma piena di trappole”, diventando l’ombra di un’altra persona, entrando in un vortice in cui diventa difficile dire di no.

“Amore per pochi, Ego per molti” iosonocorallo

Il videoclip di “Narciso” è stato realizzato da Roberto Amato e Mirko Barile, fondatori di “Frigobar Production”. L’ispirazione si basa sullo studio concettuale del “Narciso” di Caravaggio, un’opera olio su tela che racconta la trasfigurazione di un episodio della mitologia greca dove, appunto Narciso, fa conoscenza con sé stesso specchiandosi in una pozza d’acqua. Il video, però, esalta un triste distacco: il ritorno alla solitudine, dopo una relazione, che da una parte vede la sofferenza di un personaggio che ne esce ferito e dall’altra esalta il narcisismo e l’individualismo egocentrico del suo partner che si è rivelato un vero e proprio Narciso. L’artista è il narratore di questa storia che racconterà come se fosse sua.

Biografia

“iosonocorallo” nasce a Bari il 22 maggio del 1986. Ha studiato canto, chitarra, pianoforte ed improvvisazione jazz e sin dall’età di 21 anni ha trovato la sua vocazione nell’insegnamento del canto. La sua formazione è stata particolarmente segnata dall’incontro con Loretta Martinez grazie alla quale ha intrapreso gli studi in didattica del canto moderno presso la sede VMS di Roma. Ha poi conseguito il diploma di laurea LLCM presso la West London University College of Music.

Già da molti anni si dedica alla scrittura e alla composizione di brani e, successivamente, grazie all’incontro con Francesco Cianciola e Cristiana D’Auria è nata una forte collaborazione che ha permesso la nascita di un progetto discografico che vede la realizzazione di sei brani, tutti interamente dedicati a tematiche diverse tra di loro. Attualmente è anche insegnante e direttore della sede di Bari del corso accademico di canto pop vms presso l’Accademia della Musica.

Nel Gennaio 2022 esce il suo primo singolo “Corallo”, seguito da “Minh Thai”.

“Narciso” di iosonocorallo è disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 maggio 2022 e in radio dal 13 maggio.