Ceramiche Refin, il grès porcellanato che cambia le tue prospettive

Sono l’impegno sul piano della ricerca estetica e l’innovazione tecnologica, coniugati con i valori del Made in Italy e dell’eco-sostenibilità, alla base delle Collezioni di grès porcellanato firmate Ceramiche Refin, parte del Gruppo Concorde, primario gruppo ceramico mondiale. Prendono forma così prodotti che vanno a integrarsi, con raffinatezza e originalità, sia nei contesti residenziali privati che nel mondo del progetto.

Fra le collezioni più popolari incontriamo Cortina, il gres porcellanato effetto legno che si ispira alle doghe delle antiche baite alpine. Assi omogenee, alternate ad altre più dinamiche trasportano la montagna in un’esperienza moderna. Nel novero dei colori incontriamo Almond, Natural, Honey e Tobacco.

Affrescati, poi, è il grès porcellanato effetto cemento che propone un viaggio in cui gli affreschi divengono un racconto di storia e bellezza. Viene così reso un effetto estetico avvolgente che insieme alla morbida struttura a rilievo genera un’identità precisa e ricercata. Le nuance di colori disponibili attualizzano i pigmenti della decorazione classica, mentre il decoro Giotto rappresenta un omaggio al maestro pre-rinascimentale.

Tali qualità hanno consentito ad Affrescati di conseguire prestigiosi riconoscimenti. Dopo la vittoria del prestigioso #MetropolisLikes award, si è aggiudicata anche Archiproduct Design Award 2021, premio annuale che celebra le eccellenze mondiali del design.

River e Play sono infine altre due linee che hanno sorpreso il pubblico per la loro esclusiva unicità. La prima trae ispirazione dalla forza erosiva dell’acqua. Mentre la seconda, formata da una palette di sei colori matt, è perfetta per pavimentazioni e rivestimenti a parete: amplifica i volumi e dà l’idea di trovarsi in un involucro omogeneo.

Per ciò che riguarda l’eco-sostenibilità, la filosofia green si concretizza in processi realizzativi che ricorrono a innovazioni tecnologiche in grado di apportare un miglioramento in termini di sicurezza e compatibilità ambientale. Acque di produzione e materiali di scarto sono riciclati completamente.

Ceramiche Refin può contare su una capacità produttiva pari a 8 milioni di mq l’anno. Obiettivo raggiunto grazie ad impianti all’avanguardia e moderni macchinari per la realizzazione delle grafiche e delle attività di post-lavorazione.

