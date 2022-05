Pasquale Aquino ucciso in un agguato a Schiavonea

Si torna a sparare in Calabria. In un agguato è stato ucciso martedì sera un uomo di 58 anni. L’omicidio è avvenuto nei pressi dell’abitazione di Pasquale Aquino, in Via Mediterraneo a Schiavonea (Cosenza). Le indagini sono state avviate dai Carabinieri del Reparto operativo di Corigliano Rossano, insieme agli uomini del commissariato di pubblica sicurezza. Sul posto anche mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e un’ambulanza del 118.

In base ad una prima ricostruzione, Pasquale Aquino dopo aver parcheggiato la sua Bmw 320 sarebbe sceso dall’auto e appena dopo freddato con una pistola calibro 9. Dalla posizione del corpo pare abbia tentato di scampare all’agguato. Sul luogo del delitto gli uomini del Ris (reparto investigazioni scientifiche) dei Carabinieri chiamati ad analizzare la scena del crimine. Sono stati trovati nelle adiacenze dell’agguato altri sette proiettili.

I Carabinieri del tenente colonnello Raffaele Giovinazzo stanno analizzando le immagini di videosorveglianza. A sparare sarebbe stato un solo sicario che appena dopo avere esploso i numerosi colpi di pistola si sarebbe dato alla fuga a bordo di una moto.