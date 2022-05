Forte scossa di terremoto avvertita a Firenze: gente in strada

Tanta paura martedì pomeriggio a Firenze. Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.7, è stata avvertita alle 17.50 nel capoluogo toscano. L’epicentro è tra le colline di Firenze, a Impruneta. La scossa si è sentita molto forte in città con molte persone che sono scese in strada e un grande allarme sui social. La Protezione Civile è al lavoro per verificare se ci sono stati danni.

Molte persone impaurite dalla violenza dell’oscillazione hanno chiamato la polizia e i vigili del fuoco. La scossa è stata avvertita con forza nella zona di Impruneta e del Chianti, dove è stato identificato l’epicentro, alla profondità di 10 chilometri. Anche a Siena il sisma si è fatto sentire, così come in buona parte della provincia ed anche nel Valdarno fiorentino e aretino.

Gli studenti universitari sono stati fatti uscire subito dopo la scossa dalla facolta di Storia dell’arte di piazza Brunelleschi a Firenze. “Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici” informa il Governatore Eugenio Giani. La scossa si è sentita anche nella sala del consiglio regionale, riunito in seduta. I lavori sono stati subito sospesi.